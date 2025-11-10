"Щастлив съм от поведението на играчите днес, но имаме много да надграждаме за Първа лига", заяви Георги Чиликов след победата на Дунав над Фратрия

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов заяви, че е "изключително щастлив от поведението на своите футболисти в защита", както и от спечелените три точки в дербито с Фратрия (Варна). След успеха с 2:0 дунавци се откъснаха със 7 точки на върха във Втора лига, като събраха 38.

"Изключително съм щастлив от поведението на играчите. Бяхме много дисциплинирани във фаза защита и си използвахме шансовете в атака. Не изиграхме мача така, както аз искам да доминираме у дома – с тотален контрол. Но Фратрия има добри футболисти, които добре контролират топката. Все пак съм доволен, защото мисля, че имат един или два удара в нашата врата за целия мач", започна Чиликов след края на срещата.

Тъй като авансът на "драконите“ вече е 7 точки, което предполага и ролята на фаворит за тима му в битката за върха, въпросът беше колко е готов Дунав за място в Първа лига:

“Моята амбиция е само и единствено следващия мач, но имаме много да надграждане за Първа лига. Ние трябва да имаме поведение и стил, а не само да влезем в Първа лига. Всичко е в името на успеуха, с мене не се работи лесно. Но моите футболисти проявиха характер и ги поздравявам. Далече сме от това, което искам. Има моменти, в които играем атрактивен футбол, но днес може би от важността, от терена – три дни не спря да вали, не се получи. Но най-важното беше трите точки и затова съм щастлив“, завърши бургазлията.

Колегата му от Фратрия (Варна) Алексей Савинов смята, че мачът е бил равностоен, но неговите хора не са успели да завършат атаките си точно. Също така добави, че индивидуални действия и решения на дунавци са решили мача.

"Като игра беше равностоен мач. Качеството на футбола беше сравнимо с това на двубой от efbet Лига. Срещнаха се два отбора, които обичат да играят футбол. Създавахме положения, но печели този, който реализира. Да, сблъскваме се с проблема, че не можем да завършваме атаките, но ни липсва индивидуално майсторство. Първият гол беше индивидуално представяне на един играч, а вторият - рикошет", завърши Савинов.