Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че ще бъдат отделени допълнителни 4,2 милиарда евро за военнокосмическия сектор на страната до 2030 г., предаде Франс прес. Тези допълнителни средства ще бъдат отпуснати в рамките на актуализирането на закона за военното планиране.

Според Макрон допълнителните средства са нужни тъй като войната на утрешния ден ще започне в космоса.

Френският лидер също така заяви, че трябва да бъдат разработени ракети-носители, които да могат да се използват повторно.

Тези коментари държавният глава направи по време на реч, която произнесе в Националния център за космически изследвания, базиран в Тулуза. Речта му беше посветена на френската космическа стратегия до 2040 г. за превръщането на Франция в достоен конкурент на останалите страни в света, както във военната, така и в гражданската област.

„Войната днес се води в космоса и войната утре ще започне в космоса“, подчерта Макрон в Тулуза.

"Ние живеем насред шпионаж, например от страна на Русия. Нашите сателити са шпионирани от патрулиращи кораби. Масирано се заглушават джи пи ес сигнали. Извършват се кибератаки срещу нашите космически инфраструктури. Изпитват се противосателитни ракети. Развиват се противосателитни оръжия. А Русия дори отправи особено шокиращата заплаха за ядрени опити в космоса“, заяви Макрон.

Според него, за да се отговори на тези предизвикателства трябва именно да се добавят 4,2-те милиарда евро към вече обявените 6 милиарда евро за военнокосмическите сили до 2030 г.

Към тях ще се добавят и над 16 милиарда евро за космическите разработки за граждански цели, в това число и за такива, които ще са с двойно предназначение, каза още той.

Но тази сума е по-малко от 35-те милиарда евро, които германският министър на отбраната Борис Писториус обеща да инвестира до 2030 г. в германската космическа отбрана, за да се противопостави на военните способности на Русия и на Китай, отбелязва Франс прес.