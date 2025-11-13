Подробно търсене

Франция завърши модернизацията на ядрените си ракети

Николай Джамбазов
Франция завърши модернизацията на ядрените си ракети
Франция завърши модернизацията на ядрените си ракети
Френски изтребител "Рафал" на задвижвания с ядрена енергия самолетоносач "Шарл дьо Гол". Снимка: AP/Bob Edme, Pool
Париж,  
13.11.2025 18:49
 (БТА)

Франция завърши цикъла на модернизация на своите ядрени ракети с въвеждането в експлоатация на ракетата "АСМПА-Р" (съкращение от френски, означаващо: подобрена ракета въздух-земя със среден обсег), която ще бъде използвана от френските Стратегически сили за действие по въздух и вода, обяви френското министерството на въоръжените сили, цитирано от Франс прес.

Отсега нататък френското ядрено разубеждаване разполага с модернизирани ракети, както за подводниците си, така и за изтребителите си "Рафал", а също и за своите военновъздушни, военнокосмически и военноморски сили.

Министърката на въоръжените сили Катрин Вотрен приветства успешния тест днес на ракета "АСМПА-Р" без ядрен заряд, изстреляна от  изтребител "Рафал" на военноморските сили.

Решението за въвеждането в експлоатация на ракетите беше подписано от Вотрен този понеделник. "Тестът с изстрелването на ракетата завършва операцията по усъвършенстването на военновъздушния компонент на френското ядрено възпиране", гласи съобщение на министерството на въоръжените сили.

Стратегическите сили за действие по въздух и море на Франция се състоят от изтребители "Рафал" на военноморските сили, които могат откриват "ядрен огън" от самолетоносач. Другият военновъздушен компонент от ядреното възпиране е осигурен от Стратегическите въздушни сили на военновъздушните и космическите сили.

В края на миналия месец министерството на въоръжените сили обяви въвеждането на нова версия на междуконтинентални ракети, разположени в ядрени подводници, които представляват морския компонент на способностите на Франция за ядрено възпиране.

Подобно на всички ядрени сили в света, които непрестанно работят по усъвършенстването и модернизацията на въоръжението си, за да запазят техническата надеждност на способностите си за ядреното възпиране, Франция вече разработва ядрената ракета въздух-земя от четвърто поколение, която се очаква да бъде въведена в експлоатация през 2035 г., както и балистичната ракета "M51.4".

През последните месеци обстановката около използването на ядрени оръжия се влоши, след като Русия проведе изпитания с нови оръжия, а американският президент Доналд Тръмп направи изявления за възможно възобновяване на опитите с ядрено оръжие, докато Китай постоянно продължава да укрепва мощта си в тази област, отбелязва АФП.

Ръководителят на генералния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон изрази мнението, че "обстановката около ядреното оръжие е обезпокоителна", като изтъкна, че се наблюдава "необичайно високо равнище на агресивна реторика".

/ГГ/

Свързани новини

12.11.2025 20:46

Макрон заяви, че ще бъдат отделени допълнителни 4,2 милиарда евро за военнокосмическия сектор на страната до 2030 г.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че ще бъдат отделени допълнителни 4,2 милиарда евро за военнокосмическия сектор на страната до 2030 г., предаде Франс прес. Тези допълнителни средства ще бъдат отпуснати в рамките на актуализирането на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:18 на 15.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация