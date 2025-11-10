Подробно търсене

Дунав (Русе) спечели дербито на Втора лига срещу Фратрия (Варна) и поведе със 7 точки на върха

Атанас Василев
Снимка: кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков (ПГ)
София,  
10.11.2025 19:26
 (БТА)

Дунав (Русе) спечели дербито на 15-ия кръг във Втора лига, като надделя над 2-ия Фратрия (Варна) с 2:0. Денислав Минчев преди почивката и Билал Салах през втората част донесоха успеха на дунавци, които остават единствени без поражение и вече водят в класирането със 7 точки преднина над днешния си съперник.
Домакините започнаха по-активно срещата, владееха топката повече и атакуваха. Но откриха резултата благодарение на грешка на защитата на варненци. Денислав Минчев тръгна по лявото крило и вероятно нямаше да мине, ако Архан Исуф беше изчистил топката. Но той я остави да мине зад гърба му, Минчев го заобиколи и елиминира Александър Ангелов, за да стреля по диагонала и да открие резултата.
В следващите 10-15 минути дунавци имаха две добри атаки, които обаче завършиха с неточни изстрели.
Второто полувреме започна с по-активна игра на варненци, като в 53-ата минута влезлият като резерва Ксавело Дривентак стреля по земя от границата на наказателното поле. Топката обаче мина на сантиметри покрай страничния стълб. В 61-ата пък Дунав можеше да удвои преднината си, след като Радослав Апостолов-Щайгата изведе Билал Салах по десния фланг. Испанското крило игра на двойно подаване, Апостолов стреля, но топката се спря от външната страна на мрежата.
В 71-ата минута Кейта от Дунав едва не си вкара автогол след изпълнение на ъглов удар. Той опита да блокира центрирането на Капитанов, но прати топката в горната греда на собствената си врата.
Но само две минути по-късно Дунав удвои преднината си при контраатака. Кристиян Бойчев получи топката в трета третина, отигра с едно докосване на дясно към Билал Салах, който стреля без да се бави. Топката се отклони в крака на Виктор Митев, направи парабола и не остави шанс за вратаря Игор Мостовей, прехвърляйки го за 2:0.
Варненци опитаха да реагират, като Айвън Ангелов стреля по диагонала, но вратарят Китанов се разтегна и извади топката от очертанията на вратата.
В 83-ата минута русенци можеха да стигнат до трети гол, но резервата Борислав Маринов почти на празна врата уцели страничната греда. Билал Салах този път проби от дясно, дриблира и стреля, а вратарят Мостовей изби. Но топката отиде у Маринов, който можеше да прати топката в мрежата, но уцели левия страничен стълб.

Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на Mr Bit Втора Лига:
Дунав Русе - ФК Фратрия (Варна)                             - 2:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Денислав Минчев 19, 2:0 Билал Салах 73

в неделя:
ОФК Вихрен - Сандански - ОФК Янтра 2019                     - 0:0

от събота:
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец II (Разград)  - 0:1
ОФК Беласица - ФК Севлиево                                  - 1:0
ПФК Пирин (Благоевград) - Спортист (Своге)                  - 0:0
ФК Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Марек 1915 (Дупница)       - 3:0
ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ                                  - 2:0

от петък:
ПФК ЦСКА II (Сф) - Миньор - Перник                          - 0:1

    временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                14 12 2 0  31:4   38 точки
 2. Фратрия (Бенковски)         14 10 1 2  25:9   31
 3. Янтра (Габрово)             14  8 5 1  17:10  29
 4. Вихрен (Сандански)          15  8 3 4  24:17  27 
 5. ЦСКА II (София)             15  7 3 5  26:16  24 
 6. Локомотив (Горна Оряховица) 14  5 5 4  15:13  20 
 7. Хебър (Пазарджик)           13  5 4 4  20:19  19 
 8. Пирин (Благоевград)         14  5 3 6  20:20  18 
 9. Миньор (Перник)             14  4 5 5  15:16  17
10. Лудогорец II (Разград)      13  5 1 7  16:21  16 
11. Черноморец (Бургас)         14  3 7 4  18:18  16 
12. Марек 1915 (Дупница)        14  3 5 6  10:17  14 
13. Етър (Велико Търново)       14  2 7 5  13:19  13 
14. Спортист (Своге)            14  2 5 7   9:23  11
15. Беласица (Петрич)           14  2 4 8   5:19  10
16. Севлиево                    14  2 4 8   9:21  10 
17. Спартак (Плевен)            14  2 4 8  10:19  10

/АВ/

