Дунав (Русе) спечели дербито на Втора лига срещу Фратрия (Варна) и поведе със 7 точки на върха

Дунав (Русе) спечели дербито на 15-ия кръг във Втора лига, като надделя над 2-ия Фратрия (Варна) с 2:0. Денислав Минчев преди почивката и Билал Салах през втората част донесоха успеха на дунавци, които остават единствени без поражение и вече водят в класирането със 7 точки преднина над днешния си съперник.

Домакините започнаха по-активно срещата, владееха топката повече и атакуваха. Но откриха резултата благодарение на грешка на защитата на варненци. Денислав Минчев тръгна по лявото крило и вероятно нямаше да мине, ако Архан Исуф беше изчистил топката. Но той я остави да мине зад гърба му, Минчев го заобиколи и елиминира Александър Ангелов, за да стреля по диагонала и да открие резултата.

В следващите 10-15 минути дунавци имаха две добри атаки, които обаче завършиха с неточни изстрели.

Второто полувреме започна с по-активна игра на варненци, като в 53-ата минута влезлият като резерва Ксавело Дривентак стреля по земя от границата на наказателното поле. Топката обаче мина на сантиметри покрай страничния стълб. В 61-ата пък Дунав можеше да удвои преднината си, след като Радослав Апостолов-Щайгата изведе Билал Салах по десния фланг. Испанското крило игра на двойно подаване, Апостолов стреля, но топката се спря от външната страна на мрежата.

В 71-ата минута Кейта от Дунав едва не си вкара автогол след изпълнение на ъглов удар. Той опита да блокира центрирането на Капитанов, но прати топката в горната греда на собствената си врата.

Но само две минути по-късно Дунав удвои преднината си при контраатака. Кристиян Бойчев получи топката в трета третина, отигра с едно докосване на дясно към Билал Салах, който стреля без да се бави. Топката се отклони в крака на Виктор Митев, направи парабола и не остави шанс за вратаря Игор Мостовей, прехвърляйки го за 2:0.

Варненци опитаха да реагират, като Айвън Ангелов стреля по диагонала, но вратарят Китанов се разтегна и извади топката от очертанията на вратата.

В 83-ата минута русенци можеха да стигнат до трети гол, но резервата Борислав Маринов почти на празна врата уцели страничната греда. Билал Салах този път проби от дясно, дриблира и стреля, а вратарят Мостовей изби. Но топката отиде у Маринов, който можеше да прати топката в мрежата, но уцели левия страничен стълб.

Първенство на България по футбол, срещи от 15 кръг на Mr Bit Втора Лига: Дунав Русе - ФК Фратрия (Варна) - 2:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Денислав Минчев 19, 2:0 Билал Салах 73 в неделя: ОФК Вихрен - Сандански - ОФК Янтра 2019 - 0:0 от събота: ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Лудогорец II (Разград) - 0:1 ОФК Беласица - ФК Севлиево - 1:0 ПФК Пирин (Благоевград) - Спортист (Своге) - 0:0 ФК Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Марек 1915 (Дупница) - 3:0 ФК Хебър 1918 - ФК Етър ВТ - 2:0 от петък: ПФК ЦСКА II (Сф) - Миньор - Перник - 0:1 временно класиране: 1. Дунав (Русе) 14 12 2 0 31:4 38 точки 2. Фратрия (Бенковски) 14 10 1 2 25:9 31 3. Янтра (Габрово) 14 8 5 1 17:10 29 4. Вихрен (Сандански) 15 8 3 4 24:17 27 5. ЦСКА II (София) 15 7 3 5 26:16 24 6. Локомотив (Горна Оряховица) 14 5 5 4 15:13 20 7. Хебър (Пазарджик) 13 5 4 4 20:19 19 8. Пирин (Благоевград) 14 5 3 6 20:20 18 9. Миньор (Перник) 14 4 5 5 15:16 17 10. Лудогорец II (Разград) 13 5 1 7 16:21 16 11. Черноморец (Бургас) 14 3 7 4 18:18 16 12. Марек 1915 (Дупница) 14 3 5 6 10:17 14 13. Етър (Велико Търново) 14 2 7 5 13:19 13 14. Спортист (Своге) 14 2 5 7 9:23 11 15. Беласица (Петрич) 14 2 4 8 5:19 10 16. Севлиево 14 2 4 8 9:21 10 17. Спартак (Плевен) 14 2 4 8 10:19 10