Китай се е съгласил с план за спиране на фентаниловите прекурсори, заяви директорът на ФБР

Китай се е съгласил с план план за спиране на производството на прекурсори на фентанил и за контрол на седем химически предприятия, участващи в това производство. Новината съобщи директорът на ФБР Каш Пател в Белия дом днес, предаде Ройтерс.

Той добави, че неговата визита в Пекин миналата седмица е довела до това споразумение.

Визитата на Пател в Китай беше в резултат на срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с китайския президент Си Цзинпин.

Тръмп обвинява Китай за производството на прекурсори за фентанил, който е в основата на повечето смъртни случаи от свръхдози наркотични вещества в САЩ.

