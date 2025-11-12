“Вечери на балканската поезия: Западни Балкани“ отдава почит на преводачите и забравените автори

Събитието “Вечери на Балканската поезия: Западни Балкани” представи тази вечер петима преводачи на поезия и проза от сръбски, хърватски, словенски и албански език в столичния "Делта блус бар".

Текстове в превод от сръбски, хърватски, албански и словенски представиха преводачите Левена Филчева и Людмила Миндова, както и журналистите и преводачи от Българската телеграфна агенция Магдалена Димитрова, Симона-Алекс Михалева и Цветозар Цаков.

Организаторите на събитието Христо Мухтанов и Ана Цанкова разказаха пред БТА, че организират литературни събития в “Делта блус бар“ още от есента на 2019 г.

Двамата споделят, че през последните години фокусът им е върху тематичните вечери, посветени на писатели и поети, които вече не са между нас. „Смятаме, че не трябва да бъдат забравяни“, подчерта Ана Цанкова.

„Сега за първи път решихме да направим балканска вечер с преводачи. Досега сме правили само една вечер на преводна поезия – с творби на Ан Секстън и Силвия Плат“, посочи Мухтанов. По думите му в София има множество формати за съвременни автори, но тези събития се различават, защото отдават внимание на поети от миналото и на преводачите, „които често са неглижирани“.

Сред вече осъществените вечери са тези, посветени на Виктор Пасков, Гео Милев, Иван Методиев и Калина Ковачева.

„Когато направихме вечер за Мария Вирхов, няколко месеца по-късно преиздадоха нейна книга, която не бе издавана от години. Случи се същото и с поетесата Данила Стоянова – след нашето събитие преиздадоха единствената ѝ книга, 15 години след първото ѝ издание“, разказа Цанкова.

Двамата организатори виждат в тези вечери не просто културни събития, а кауза. „Да, може би звучи идеалистично, но го правим, защото обичаме литературата и вярваме, че има смисъл“, каза Ана Цанкова.

„Ние не получаваме нищо материално от това. Просто вярваме, че тези поети не трябва да потъват в забвение. Човек трябва да чете и да пази историята и хората си“, добави тя.

Христо Мухтанов обобщи: „Мислим, че между българската и балканската поезия има много тънка връзка – близък манталитет и традиции. Именно това искаме да покажем в новите ни вечери.“

Бяха представени преводи на босненските автори Гойко Джого, Марко Томаш и Драшко Сикимич, словенските автори Алеш Дебеляк и Иван Цанкар, албанския автор Исмаил Кадаре, косовските автори Бесник Цамай, Ндричим Адемай и Реджеп Хоти, сръбския автор Бранко Ристич.

Утре ще се състои и премиерата на третата книга на един от участниците – Цветозар Цаков. Той ще представи сборника с разкази “Сънища и явища” от 19:00 ч. в столичния бар “Singles”.