Автобус катастрофира в електрически стълб на столичен булевард

site.btaАвтобус катастрофира в електрически стълб на столичен булевард
Автобус се е блъснал в електрически стълб вляво от пътното платно на булевард „Княгиня Мария Луиза“ в София, в близост до улица „Опълченска“. От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха за БТА, че има произшествие, но засега няма подробности за случая и информация за пострадали.
На място са екипи на полицията, движението е затруднено, трафикът не е натоварен.
/РИ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина