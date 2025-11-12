Подробно търсене

Автобус катастрофира в електрически стълб на столичен булевард

Росица Илиева
снимки: Георги Крумов/БТА
София,  
12.11.2025 23:27
 (БТА)

Автобус се е блъснал в електрически стълб вляво от пътното платно на булевард „Княгиня Мария Луиза“ в София, в близост до улица „Опълченска“. От Столичната дирекция на вътрешните работи потвърдиха за БТА, че има произшествие, но засега няма подробности за случая и информация за пострадали. 

На място са екипи на полицията, движението е затруднено, трафикът не е натоварен.

/РИ/

