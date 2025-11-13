КНА: Кипърският президент Никос Христодулидис обсъди с президента на Сиера Леоне Джулиъс Маада Био двустранните отношения и многостранното сътрудничество

Двустранните отношения и многостранното сътрудничество, отношенията между ЕС и Сиера Леоне, развитието в Кипър, както и въпроси от регионален интерес бяха в центъра на разговорите днес между кипърския президент Никос Христодулидис и президента на Сиера Леоне Джулиъс Маада Био, който е на официално посещение в Кипър. Това е първото посещение на президент на Сиера Леоне в страната, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

Според съобщение на кипърското президентство при пристигането си в президентския дворец Маада Био е бил посрещнат от президента Христодулидис, а гвардейска част е отдала почит. След изпълнение на националните химни на двете страни президентът на Сиера Леоне е положил венец пред статуята на архиепископ Макариос III.

След това двамата президенти провели лична среща, последвана от по-широки разговори между делегациите на двете страни, а по-късно са подписани меморандуми за сътрудничество между двете страни.

В прессъобщението от кипърското президентство се посочва, че между Република Кипър и Сиера Леоне е подписан Меморандум за сътрудничество за политически консултации между министерствата на външните работи на двете страни с цел по-нататъшно укрепване на двустранните им отношения, Меморандум за сътрудничество в областта на висшето образование и научните изследвания между министерствата на образованието на двете страни с цел насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и Меморандум за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на образованието, спорта и младежта на Република Кипър и Министерството на спорта на Сиера Леоне с цел установяване на обща рамка за действие и сътрудничество по въпроси, свързани със спортните инициативи и дейности.

Веднага след това двамата президенти са посетили кметството на Никозия, където са разгледали линията на прекратяване на огъня, след което кипърският държавен глава е дал официален обяд в Президентския дворец в чест на президента на Сиера Леоне.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)