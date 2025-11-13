Подробно търсене

С камбанен звън в района на кметството на Париж протече заключителната церемония в памет на жертвите на терористичните атаки от 13 ноември 2015 г.

Габриела Големанска
С камбанен звън в района на кметството на Париж протече заключителната церемония в памет на жертвите на терористичните атаки от 13 ноември 2015 г.
С камбанен звън в района на кметството на Париж протече заключителната церемония в памет на жертвите на терористичните атаки от 13 ноември 2015 г.
Снимка: AP Photo/Emma Da Silva
Париж,  
13.11.2025 20:39
 (БТА)

Със звън на камбаните на парижката катедрала „Нотр дам“ и на още няколко църкви във френската столица, в района на кметството на Париж протече заключителната церемония по отдаване на почит на жертвите на терористичните актове отпреди 10 години, предаде Франс прес.

На церемонията отекна инструментална версия на парчето „Hells Bells“ на Ей Си/Ди Си на фона светлинна проекция, изобразяваща плачещата с червени и сини сълзи Мариана – алегорията на Френската република.

Тази вечер в Париж беше открита и мемориална градина в памет на жертвите на атентатите. Тя се намира близо до кметството на Париж.

По-рано днес възпоменателни церемонии имаше на всяко едно от местата на атентатите от 13 ноември 2015 г.

Тази вечер, както и вчера, Айфеловата кула е осветена в светлините на френското знаме в знак на почит към 130-те жертви на атаките.

/ГГ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

13.11.2025 15:46

"Франция си спомня“ и „Болката остава“, написа Макрон по повод годишнината от терористичните актове в Париж

„Франция си спомня“ и „Болката остава“ – това написа президентът на Франция Еманюел Макрон в „Екс“ по повод десетата годишнина от терористичните актове във френската столица, предаде Франс прес. „Десет години. Болката остава. Братски сплотена в
13.11.2025 15:09

Франция отдаде почит на жертвите на атентатите в Париж от 13 ноември 2015 г.

В Париж днес тече поредицата от церемонии в памет на жертвите на терористичните атентати отпреди 10 години, предаде Франс прес. Оцелели в атентатите, близки на загиналите, общественици, обикновени французи се събраха в района на стадиона „Сен Дени“,
13.11.2025 11:56

Терористичните нападения в Париж отпреди 10 години през призмата на мемоарите, романите, театъра, киното и телевизията

Терористичните актове в Париж, извършени точно на тази дата преди 10 години, оставиха трайна следа във френското общество и станаха повод за създаването на много аналитични творби, посветени на темата за джихадизма, за исляма и радикализацията.
12.11.2025 12:31

Франция ще отбележи с няколко възпоменателни церемонии и мемориална градина десетата годишнина от терористичните нападения в Париж

Франция отбелязва утре 10 години от кървавите терористични нападения в Париж, отнели живота на 130 души, съобщават водещи френски медии, сред които Франс прес, Бе Еф Ем Те Ве, „Франс 24“, „Монд“, „Фигаро“, „Брют“ и др. В терористичните атаки от 13 ноември 2015 г. бяха ранени и близо 500 души.Петъчната вечер на 13 ноември преди десет години започва напълно спокойно. На стадиона „Стад дьо Франс“ в предградието Сен Дени се играе приятелската футболна среща Франция-Германия под погледа на 80 000 зрители, сред които е и тогавашният френски президент, левоцентристът Франсоа Оланд. По същото време много парижани и туристи предпочитат да излязат на заведение с приятели или близки в края на работната седмица или да отидат на някое културно събитие, в резултат на което терасите на парижките заведения са пълни, а в редица театри и концертни зали има различни спектакли, в това число и в концертната зала „Батаклан“, където свири американската метъл група „Ийгълс ъв дет метъл“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:49 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация