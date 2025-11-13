Ако човек иска да бъде успешен, трябва да е отдаден на това, което прави, каза волейболистът Владимир Николов в Добрич

Ако човек иска да бъде успешен, трябва да е отдаден на това, което прави, каза волейболистът Владимир Николов по време на представянето на книгата си „Високо“ в Добрич. Събитието се проведе в концертна зала “Добрич” заради голям интерес. Николов призна, че е обиколил много места в България за представянето на книгата си, но досега не е виждал толкова много хора.

Волейболистът говори за важната роля на треньора за стигането до успеха, за това как се изгражда психиката на победителя.

“Мачовете не се печелят по време на състезанието, а по време на подготовката. Психиката е да станеш толкова добър, че да нямаш притеснение от противника”, добави Владимир Николов.

Той сподели с добричката публика, че на олимпийските игри не виждал нито един, който да завижда. “Човек, който е успял да стигне до Олимпиада, той не завижда, той се възхищава на тези, които са по-добри от него. Когато си положил години усилия и знаеш колко е трудно, няма как да изпитваш друго, освен уважение към тези, които са по-добри от теб”, добави той.

Николов посъветва младите волейболисти от Добрич, които присъстваха на срещата, да не се страхуват да преследват мечтите си.

В залата присъства и волейболната легенда Георги Василев - бивш разпределител и треньор на националния отбор, който подари на Владимир Николов своя картина и му напомни, че „в Добруджа не растат само тикви и царевица, а има много талантливи волейболисти“.

По време на срещата Николов подчерта, че от Добрич има двама настоящи национали – Дамян Колев и Илия Петков.

Събитието е част от инициативата Литературни пространства – ДобриЧете по повод 75-годишнината от създаването на Регионална библиотека “Дора Габе” по проект „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“.

През октомври Владимир Николов представи книгата си “Високо” в Генерал Тошево, област Добрич.