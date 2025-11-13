Подробно търсене

АКП: Екип от наблюдатели от АСЕАН посети болница, в която се възстановяват цивилни, ранени при тайландска военна атака

Александър Евстатиев
АКП: Екип от наблюдатели от АСЕАН посети болница, в която се възстановяват цивилни, ранени при тайландска военна атака
АКП: Екип от наблюдатели от АСЕАН посети болница, в която се възстановяват цивилни, ранени при тайландска военна атака
Снимка: АКП
Пномпен,  
13.11.2025 20:16
 (БТА)

Екипът от наблюдатели от АСЕАН посети трима от ранените цивилни, пострадали от непровокираното нападения от страна на тайландската армия в провинция Бантеай Меанчей, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. Пострадалите в момента се лекуват в болницата „Монгкул Борей“, символизираща приятелството между между Камбоджа и Япония.

Най-малко един камбоджански войник беше убит след ескалацията на напрежението между Камбоджа и Тайланд, като двете страни се обвиняват взаимно коя е открила огън първа в оспорван граничен район. 

По-рано тайландското външно министерство заяви, че е поискало от Камбоджа извинение след обвиненията на Пномпен, че тайландската армия е заложила нови противопехотни мини и че в понеделник една от тях е ранила камбоджански войник.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/ГГ/

Свързани новини

12.11.2025 15:07

Напрежението по границата между Камбоджа и Тайланд ескалира; най-малко един войник бе убит

Най-малко един камбоджански войник беше убит след ескалацията на напрежението със съседен Тайланд, като двете страни се обвиняват взаимно коя е стреляла първа в оспорван граничен район, предаде Ройтерс.
11.11.2025 12:59

Тайланд замразява споразумението за спиране на огъня с Камбоджа

Тайланд обяви, че временно преустановява спазването на споразумението за прекратяване на огъня с Камбоджа, ден след като противопехотна мина осакати тайландски военнослужещ. Решението е най-голямото изпитание за примирието, откакто бе сключено с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:50 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация