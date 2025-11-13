АКП: Екип от наблюдатели от АСЕАН посети болница, в която се възстановяват цивилни, ранени при тайландска военна атака

Екипът от наблюдатели от АСЕАН посети трима от ранените цивилни, пострадали от непровокираното нападения от страна на тайландската армия в провинция Бантеай Меанчей, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. Пострадалите в момента се лекуват в болницата „Монгкул Борей“, символизираща приятелството между между Камбоджа и Япония.

Най-малко един камбоджански войник беше убит след ескалацията на напрежението между Камбоджа и Тайланд, като двете страни се обвиняват взаимно коя е открила огън първа в оспорван граничен район.

По-рано тайландското външно министерство заяви, че е поискало от Камбоджа извинение след обвиненията на Пномпен, че тайландската армия е заложила нови противопехотни мини и че в понеделник една от тях е ранила камбоджански войник.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП)