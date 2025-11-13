Във Велико Търново връчиха наградите в Националния конкурс "Благослов за Търновград", посветен на 840 години от въстанието на Петър и Асен. Над 40 са участниците в конкурса, каза д-р Иван Александров, директор на библиотеката.

В раздел "есеистика" с първа награда бе отличена Симона Алексиева за своето журналистическо есе. "Търново е град, който винаги остава в сърцата със своя дух и благословен облик“, каза Алексиева. Носителката на втората награда Яна Василева - Цури благодари на организаторите и подчерта, че това отличие е чест за всеки участник. Грамотите и плакетите от името на Община Велико Търново връчи директорът на Дирекция “Култура“ Нелина Църова.

В категорията за проза наградите бяха връчени от директора на издателство "Хермес" Стойо Вартоломеев. Първата награда е за Людмила Иванова – Андровска, която благодари на организаторите и подари книги на Регионалната библиотека. Носителят на втората награда Константин Колев каза, че символът на наградата – паметникът на Асеневци, трябва да припомня, че фигурите са на велики българи, допринесли за израстването на българската държавност.

В раздела за поезия бяха връчени две втори награди – на Ваня Велева и на Владимир Стоянов, те бяха представени и получиха своите грамоти и плакети от писателката Светла Андреева. Освен оценените победители в трите категории, организаторите от Регионалната библиотека „П.Р. Славейков“ връчиха и две специални отличия.

Награда за цялостен принос бе присъдена на историка, писател, публицист и телевизионен водещ проф. Пламен Павлов. Със своя труд проф. Павлов показва, че историята не е мрачна страница, а жив урок, каза директорът на библиотеката д-р Иван Александров, а отличеният учен посочи, че според историческата съдба на България София е правителствената столица, а историческата и духовна столица е Велико Търново.

Дъщерята на известния великотърновски поет Николай Колев – Людмила Тодорова, получи награда за своите усилия за събиране и отпечатване на стиховете на своя баща, който търновци с благоговение си спомнят. "Поезията не е нещо, което може да ни нахрани, но сърцето я търси, защото тя носи както радостта от светлината, така и светостта на болката“, казва в своята поезия Николай Колев. Словото носи усещане за вечност, каза Тодорова и благодари на всички, които са участвали в каузата за събирането на стихотворенията му.

Организатори на конкурса са Община Велико Търново съвместно със Съюза на българските писатели и Регионалната библиотека.

Инициативата има за цел да активизира българските творци и да събуди патриотичното чувство, усещането за историята и за величието на Търновград като средновековен център със значителна роля в национален и международен план. Наградите на отличените творци бяха връчени в рамките на Международната научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации".