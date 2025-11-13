Сливенският общински съвет одобри превалутиране на данъците в евро и бюджетни промени за 2025 г.

Общинският съвет подкрепи предложения, свързани с местните данъци и такси, бюджета на общината, участието ѝ в образователни проекти, както и редица други теми от дневния ред, включващ 48 точки.

Съветниците приеха промени в Наредбата за местните данъци и такси, с които всички суми официално се превалутират от лева в евро. Преобразуването е извършено по фиксирания курс и съгласно правилата за закръгляне, определени в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Решението е с технически характер, влиза в сила от 1 януари 2026 г. и не променя реалния размер на данъците. През първия месец след въвеждането на еврото гражданите ще могат да извършват плащания както в евро, така и в левове. Одобрено бе изменение на бюджета на Община Сливен за 2025 г.

Общият му размер към 30 септември е 251 138 805 лева. Промените предвиждат вътрешни корекции в размер на около 906 хиляди лева между отделни пера, без промяна на общата рамка.

Средствата се пренасочват за предсрочно финансиране на санирането по втория етап от Националния план за възстановяване и устойчивост, ремонт на зала „Сирак Скитник“, дейности по енергийна ефективност, проектиране на нова пожарна, канализация, паркоместа и видеонаблюдение.

Размерът на капиталовата програма остава непроменен – около 41 милиона лева. Приета бе и бюджетната прогноза за периода 2026–2028 г.

Общинският съвет даде съгласие Община Сливен да кандидатства с проект по Оперативна програма „Образование“ 2021–2027.

Проектът е насочен към насърчаване на децата и учениците да развиват и демонстрират своите умения в областта на STEM дисциплините, изкуствата, културата, спорта и чуждите езици, с цел постигане на по-високи резултати в обучението.

Съветниците одобриха извършването на икономически анализ, който да оцени рентабилността и целесъобразността от създаване на общинско предприятие по чистотата. Срокът за проучването беше удължен от 90 на 180 дни. Анализът ще сравни различни алтернативи за организация на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, с фокус върху оптимизиране на разходите, качеството на услугата и опазване на околната среда.

Одобрено бе предоставянето на два леки автомобила от Общината на Районното управление на МВР – Сливен. Те ще обслужват дейността на районните полицейски инспектори и Детската педагогическа стая. Автомобилите са закупени с делегирани средства от държавния бюджет.

Определен бе общинският съветник д-р Свилен Станчев за представител на Общината в общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, насрочено за 12 декември 2025 г.

Сред останалите решения бяха урегулиране на поземлени имоти, провеждане на тръжни процедури, разпоредителни сделки с общинска собственост и отпускане на помощи и средства на граждани. Сесията приключи с приемане на всички ключови точки, като решенията влизат в сила съгласно законовите срокове.