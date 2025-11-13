Нина Пишинова ще представи четвърта самостоятелна изложба в зала „Петър Стайков“ в Смолян

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Смолян,  
13.11.2025 21:12
 (БТА)

Четвърта самостоятелна изложба на Нина Пишинова ще се открие на 17 ноември в зала „Петър Стайков“ в Клуба на дейците на културата в Смолян, съобщиха от КДК.  Над 40 живописни платна са подредени в експозицията.

Картина на родопчанка на фона на величествената планина, икона на Св. Богородица,  морски пейзажи от Флорида, композиции с цветя са включени в изложбата. „Родопчанка, която все едно прегръща цялата природа“, описва картината си Нина Пишинова. Тя е машинен инженер, а рисуването за нея е хоби, което ѝ дава красиви мигове на медитация. Обича да рисува природа и всичко красиво, което я вълнува. Нейната първа изява като живописен автор е в изложба „Децата, ритъмът на този свят“ в галерия във Виена. През 2022 г. съвместно с изтъкнатия български цигулар Мичо Димитров представят изложба в Пловдив в памет на художниците Джовани и Стефано Поповски.

