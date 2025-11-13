Нина Пишинова ще представи четвърта самостоятелна изложба в зала „Петър Стайков“ в Смолян

site.btaНина Пишинова ще представи четвърта самостоятелна изложба в зала „Петър Стайков“ в Смолян
Четвърта самостоятелна изложба на Нина Пишинова ще се открие на 17 ноември в зала „Петър Стайков“ в Клуба на дейците на културата в Смолян, съобщиха от КДК. Над 40 живописни платна са подредени в експозицията.
Картина на родопчанка на фона на величествената планина, икона на Св. Богородица, морски пейзажи от Флорида, композиции с цветя са включени в изложбата. „Родопчанка, която все едно прегръща цялата природа“, описва картината си Нина Пишинова. Тя е машинен инженер, а рисуването за нея е хоби, което ѝ дава красиви мигове на медитация. Обича да рисува природа и всичко красиво, което я вълнува. Нейната първа изява като живописен автор е в изложба „Децата, ритъмът на този свят“ в галерия във Виена. През 2022 г. съвместно с изтъкнатия български цигулар Мичо Димитров представят изложба в Пловдив в памет на художниците Джовани и Стефано Поповски.
/ЛРМ/
