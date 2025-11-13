Няма и не се предвижда воден режим в Сливен, съобщиха от ВиК

„От Водоснабдяване и канализация – Сливен ООД категорично заявяваме, че на територията на град Сливен не е въведен и не се предвижда въвеждането на воден режим. Това съобщи за БТА инж. Атанас Забунов от „ВиК – Сливен“ ООД.

През последните дни бяха осъществени ключови строително-монтажни дейности по превключване на водоподаването от съществуващата водопроводна система към новоизградената по проекта.

Дейностите са част от изпълнявания в Сливен проект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, включително водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, с избран изпълнител ДЗЗД „Аква Инженеринг Сливен 2020“.

Към настоящия момент плановите строителни дейности по основната водопроводна мрежа са успешно приключени. Избраният изпълнител на проекта осъществи прехвърляне на водоподаването от съществуващата водопроводна система към новоизградената по проекта мрежа, която захранва високата зона на града.

За реализацията на строително-монтажните дейности от изпълнителя на проекта бе заявена необходимост от временно прекъсване на водоподаването с цел изпълнение на проектните връзки.

След приключване на плановите дейности водоподаването към абонатите бе възстановено поетапно. Поради големия обхват на засегнатата зона и високата ѝ надморска височина беше необходимо технологично време, за да достигне налягането във водопреносната мрежа, захранваща високата зона, своите оптимални стойности. Това доведе до временни затруднения, но водоснабдяването към настоящия момент е напълно възстановено за всички абонатни точки от засегнатия район.

Инж. Забунов подчерта, че по нормативни изисквания, във часовете на прекъсване на водоподаването към потребителите, ВиК операторът е подсигурил водоноски, гарантирайки непрекъснат достъп на населението до питейна вода, позиционирани на ключови места в засегнатите райони, за което гражданите са били своевременно уведомени.

Основната техническа реконструкция е завършена успешно, новоизградената система работи нормално, а водоподаването е напълно стабилизирано с максимални параметри на налягането.