Комисията за изчезналите лица в Кипър е получила ново дарение от Турция

Турското правителство е дарило 100 000 щатски долара на Комисията за изчезналите лица в Кипър, създадена с цел да съдейства за намирането и идентифицирането на над две хиляди души, изчезнали по време на междуобщностните конфликти на острова, съобщава "Сайпръс мейл".

Дарението беше официално връчено вчера на Хаккъ Мюфтюзаде, кипърският турски член на Комисията, от турския посланик в Никозия Али Мурат Башчери.

Посланикът открои важността, която Република Турция отдава на работата на Комисията.

Комисията за изчезналите лица (КИЛ) в Кипър е създадена през 1981 г. и започва да функционира през 2006 г. Към 30 септември тази година са ексхумирани общо 1707 тленни останки и са идентифицирани 1057 души от официалния списък на лицата, изчезнали в периода 1963-1974 г., както и 216 други.

От идентифицираните 296 са кипърски турци, а 761 кипърски гърци.

Досега през тази година са открити останките на 17 души. Шест от тях са идентифицирани, като петима са кипърски гърци, а другият – кипърски турчин.

КИЛ работи с дарения от държави и международни организации.