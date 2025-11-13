Подробно търсене

Ива Кръстева
Звездата на Торонто Остън Матюс ще отсъства от игра поне седмица поради контузия
снимка: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP
Торонто,  
13.11.2025 21:28
 (БТА)

Звездата на тима от НХЛ  Торонто Мейпъл Лийфс - Остън Матюс, ще отсъства от игра поне седмица поради контузия в долната част на тялото, съобщи TSN.

28-годишният Матюс е получил травмата при загубата с 3:5 като гост срещу Бостън Брюинс, което беше трето поредно поражение за състава. Той напусна терена през втория период след удар от Никита Задоров.

Защитникът на Бостън не беше наказан и заяви след мача, че това е било „просто нормална игра“ и че не е имал намерение да нарани Матюс.

Трикратен носител на наградата „Морис Ришар“ за най-добър реализатор в НХЛ, американецът има 14 точки (9 гола, 5 асистенции) в 17 срещи този сезон.

През следващата седмица Мейпъл Лийфс ще имат домакинство в четвъртък вечер срещу Лос Анджелис, последвано от гостуване в събота срещу Чикаго. Следват домакински двубои срещу Сейнт Луис и Кълъмбъс. 

/ИК/

Към 22:24 на 13.11.2025 Новините от днес

