Чехия постигна минимална победа над Сан Марино, нулеви равенства в останалите европейски контроли

Намиращият се в криза национален отбор на Чехия спечели само с 1:0 приятелския си мач със считания за футболно джудже тим на Сан Марино.

Чехите, които през миналия месец претърпяха разочароващо поражение с 1:2 от Фарьорските острови в мач от квалификациите за световното първенство по футбол, отново не успяха да зарадват феновете си с добра игра.

На стадиона в Карвина домакините завършиха с 18 изстрела, но само един от тях бе точен. Това бе този на Томаш Соучек в 40-ата минута, който бе и головият. Преди това халфът на английския Уест Хям пропусна дузпа в 31-вата минута, а през второто полувреме единственият запомнящ се момент бе отмененият заради засада гол на Ярослав Зелени.

За Чехия предстои домакинство на Гибралтар след четири дни в мач от последния кръг на квалификациите за световното първенство, като при победа или грешна стъпка на Фарьорските острови срещу Хърватия тимът ще си осигури участие в плейофите за Мондиала догодина.

В друга контрола в Скопие Република Северна Македония завърши 0:0 с Латвия, като цял мач за домакините игра бранителят на Левски Никола Серафимов. В Каунас Литва и Израел също завършиха 0:0, а на пейката за гостите през целия двубой остана футболистът на Лудогорец Идан Нахмиас.