ЕС ще одобри през декември план за транспортна ос Солун – Букурещ, съобщи еврокомисарят по транспорта Апостолос Дзидзикостас

Европейският комисар за устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас обяви създаването на вертикална пътна и железопътна ос, свързваща Солун с Букурещ, като добави, че подробен план ще бъде подписан на 4 декември, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Участвайки дистанционно от Брюксел в Общото събрание на Съюза на гръцките области днес, Дзидзикостас каза, че ЕС наскоро е одобрил промени, които засилват ролята на регионалните власти. Той каза, че новият коридор ще започне да напредва веднага след подписването, свързвайки Гърция и Румъния както чрез жп линия, така и чрез магистрала.

"Транспортът и туризмът са важни двигатели на развитието – от големите градски центрове до отдалечените острови и планински села", посочи еврокомисарят. "Инвестирайки в модерни мрежи, интелигентна мобилност, устойчив транспорт и съвременни туристически центрове, ние не само изграждаме инфраструктура, ние подсилваме местните икономики и създаваме възможности".

Той добави, че проектът Солун – Букурещ е бил негов ключов приоритет от встъпването му в длъжност. "След срещи с ресорните министри имам удоволствието да съобщя, че на 4 декември тук, в Брюксел, ще подпишем подробен план със строг график – план, който ще позволи строителството да започне веднага".

Дзидзикостас каза, че проектът издига Гърция на "ново стратегическо ниво", свързвайки Егейско море с Черно море и региона около него. Той добави, че коридорът ще подсили европейската сигурност, транспорт, търговия и туризъм, свързвайки Гърция с Централна Европа.

Той добави, че още инициативи в областта на устойчивия транспорт и регионалното сътрудничество ще бъдат обявени скоро.