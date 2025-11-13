Подробно търсене

Изследовател предупреди за липса на данни за въздействието на войните върху климатичните промени

Владимир Арангелов
Изследовател предупреди за липса на данни за въздействието на войните върху климатичните промени
Изследовател предупреди за липса на данни за въздействието на войните върху климатичните промени
Служители по сигурността пред мястото, където се провежда климатичната среща на ООН КОП30 в Белем, Бразилия, 13 ноември 2025 година. Снимка: AP/Fernando Llano
Белем,  
13.11.2025 22:16
 (БТА)
Етикети

Глобалното превъоръжаване и войните, като например в Газа, Украйна и Судан, оказват влияние върху климата на планетата, но това не се отразява достатъчно в медиите, заяви британски изследовател на климатичната конференция на ООН КОП30 в Бразилия, предаде ДПА.  

Военните конфликти допринасят за климатичната криза, но в момента емисиите на парникови газове от военния сектор не подлежат на докладване пред ООН, заяви на конференцията експертката Ели Кини от Британския център за наблюдение на конфликти.

Кини поиска докладването пред ООН да бъде направено задължително. „Не можем да продължаваме да имаме тази „сляпа зона“ в действията за климата“, каза тя.

Кини посочи, че въоръжените сили са отговорни за около 5,5% от годишните емисии на парникови газове на планетата. Ако всички въоръжени сили по света бяха една държава, тя би имала четвъртия по големина въглероден отпечатък от всички страни, добави екпертката.

Според оценки на изследователи емисиите от разрушаването, разчистването и възстановяването само на ивицата Газа може да достигнат до 31 милиона тона въглероден диоксид. Това е повече от емисиите на 135 страни по света. 

Емисиите от три години от руската война срещу Украйна се равняват на емисиите, които 120 милиона бензинови автомобила изхвърлят в атмосферата за една година, посочи още Кини.

Тя също така разкритикува факта, че страните от ЕС и НАТО планират да увеличат значително военните си разходи. Това означава, че емисиите на парникови газове, например от танкове и самолети, са фиксирани за десетилетия напред. 

Според най-новите оценки на Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI) световните военни разходи ще достигнат около 2,7 трилиона долара до 2024 г. – най-високата отчитана някога стойност.

/ВА/

Свързани новини

13.11.2025 03:57

Атмосферата се използва като "открита канализация", заяви на КОП30 бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор

Бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор заяви, че е "буквално безумно“, че човечеството продължава да злоупотребява с атмосферата, в реч на климатичната конференция на ООН за изменението на климата - КОП 30, в северния бразилски град Белем, предаде ДПА.
12.11.2025 18:11

Климатичната конференция КОП30 продължава след сблъсъци с протестиращи

Ден след като протестиращи представители на коренното население прекъснаха климатичната конференция КОП30 (COP30) в Бразилия, делегатите от участващите страни възобновиха спокойния ритъм на преговорите по инициативи, политики и финансиране за справяне с климатичните промени, предаде Ройтерс.
12.11.2025 17:23

ООН призовава за устойчиви охладителни системи

Възприемането на устойчиви системи за охлаждане, застъпващи силно пасивни техники, нискоенергийно или хибридно охлаждане, което комбинира вентилатори и климатици, консумиращи малко енергия, би могло да намали емисиите на парникови газове, да спести
12.11.2025 15:12

На КОП30 се очаква пробив към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН, според Програмата на ООН за околната среда

Ключови процеси сочат, че е възможно на климатичната конференция на ООН в Белем, Бразилия (КОП30), да бъде постигнат напредък към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН. Това се посочва в анализ на Програмата на ООН за
12.11.2025 13:41

КОП30 може да заеме второто място по брой участници след КОП28 в Дубай, отчита „Карбон брийф“

За участие в климатичната конференция на ООН КОП30 в Белем, Бразилия, са се регистрирали над 56 000 делегати, което може да направи тазгодишния форум един от най-многолюдните в историята на формата, посочва неправителствената организация „Карбон брийф“ (Carbon Brief), позовавайки се на предварителен списък на делегатите, публикуван от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).
12.11.2025 08:29

Търсенето на петрол и газ ще продължи да расте през следващите 25 години, според МАЕ

Глобалното търсене на петрол и газ ще продължи да нараства през следващите 25 години, ако не настъпи промяна в енергийната политика на държавите. Това се посочва в нов сценарий на Международната енергийна агенция (МАЕ), представен в годишния доклад
12.11.2025 01:29

Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната

Протестиращи, размахващи палки, нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция на ООН КОП30, като се сблъскаха с охранителите на входа, предаде Ройтерс. Протестиращите се сблъскаха с охраната на входа, който след това беше барикадиран с
12.11.2025 01:01

Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната

Протестиращи, размахващи палки, нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция на ООН КОП30, като се сблъскаха с охранителите на входа, предаде Ройтерс. Протестиращите се сблъскаха с охраната на входа, който след това беше барикадиран с
11.11.2025 21:38

Някои от най-слаборазвитите страни в света се оплакаха от бавната работа на КОП30

Група от най-слаборазвитите страни, участващи в световната климатична конференция в Бразилия КОП30, разкритикуваха според тях бавната работа ежегодните срещи на ООН, които дават оскъдни резултати, докато климатичната криза причинява разрушения навсякъде и коства човешки животи, предаде ДПА.
11.11.2025 11:31

Движим се в правилната посока, но с грешна скорост, заяви бразилският президент при откриването на КОП30

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, който тази година е домакин на 30-та конференция по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (КОП30/COP30), заяви на церемонията по откриването снощи, че провеждането ѝ в Белем, щата Пара, в
11.11.2025 08:52

Етиопия ще бъде одобрена за страна домакин на КОП32 през 2027 г.

Очаква се Етиопия да бъде потвърдена днес за страна домакин на конференцията за климатичните промени КОП32, която ще се състои през 2027 г., заяви Андре Корея до Лаго, председателят на настоящата конференция КОП30 в Белем, цитиран от Ройтерс.
10.11.2025 19:52

КОП30 започна с приветствие за вече постигнатото по Парижкото споразумение и призив за по-спешни действия от Саймън Стийл

Конференцията на страните (СОР) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) в бразилския град Белем (КОП30 - COP30) започна днес с приветствие, отправено от изпълнителния секретар на конвенцията Саймън Стийл за напредъка,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:56 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация