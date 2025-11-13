Изследовател предупреди за липса на данни за въздействието на войните върху климатичните промени

Глобалното превъоръжаване и войните, като например в Газа, Украйна и Судан, оказват влияние върху климата на планетата, но това не се отразява достатъчно в медиите, заяви британски изследовател на климатичната конференция на ООН КОП30 в Бразилия, предаде ДПА.

Военните конфликти допринасят за климатичната криза, но в момента емисиите на парникови газове от военния сектор не подлежат на докладване пред ООН, заяви на конференцията експертката Ели Кини от Британския център за наблюдение на конфликти.

Кини поиска докладването пред ООН да бъде направено задължително. „Не можем да продължаваме да имаме тази „сляпа зона“ в действията за климата“, каза тя.

Кини посочи, че въоръжените сили са отговорни за около 5,5% от годишните емисии на парникови газове на планетата. Ако всички въоръжени сили по света бяха една държава, тя би имала четвъртия по големина въглероден отпечатък от всички страни, добави екпертката.

Според оценки на изследователи емисиите от разрушаването, разчистването и възстановяването само на ивицата Газа може да достигнат до 31 милиона тона въглероден диоксид. Това е повече от емисиите на 135 страни по света.

Емисиите от три години от руската война срещу Украйна се равняват на емисиите, които 120 милиона бензинови автомобила изхвърлят в атмосферата за една година, посочи още Кини.

Тя също така разкритикува факта, че страните от ЕС и НАТО планират да увеличат значително военните си разходи. Това означава, че емисиите на парникови газове, например от танкове и самолети, са фиксирани за десетилетия напред.

Според най-новите оценки на Стокхолмския институт за изследване на мира (SIPRI) световните военни разходи ще достигнат около 2,7 трилиона долара до 2024 г. – най-високата отчитана някога стойност.