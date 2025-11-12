Подробно търсене

Николай Джамбазов
Климатичната конференция КОП30 продължава след сблъсъци с протестиращи
Участници в климатичната конференция КОП30 седят в лобито на сградата, където се провежда събитието. Снимка: АП/Fernando Llano
Белем,  
12.11.2025 18:11
 (БТА)
Ден след като протестиращи представители на коренното население прекъснаха климатичната конференция КОП30 (COP30) в Бразилия, делегатите от участващите страни възобновиха днес спокойния ритъм на преговорите по инициативи, политики и финансиране за справяне с климатичните промени, предаде Ройтерс.

Конференцията беше подновена с леко забавяне заради ремонтни дейности по входа на сградата след сблъсъците миналата вечер, при които двама охранители са били леко ранени, съобщи ООН. Промените в проверката на багажите, подобни на тези на летищата, са били минимални.

Два плавателни съда на бразилските военноморски сили ескортираха флотилия с протестиращи лидери на коренното население и екологични активисти в залива Гуахара около град Белем. Протестиращите носеха плакати с надпис "Спасете Амазонка" и призоваваха за повече права за земите си, докато стотици хора, включително лидери на коренното население, жители на Белем и делегати на КОП30, се събраха на брега, за да гледат.

Преговорите се провеждат при закрити врата, но канцеларията на бразилския президент насрочи публична среща "за оценяване на ситуацията", на която делегатите могат да изразят опасенията си по въпроси като пазара на въглеродни емисии и финансирането на страните, които са най-засегнати от глобалното затопляне.

/НС/

12.11.2025 15:58

Ройтерс: КОП30 подчертава нарастващата нужда от подобряване на устойчивостта на страните към природни бедствия

След като тайфун връхлетя Югоизточна Азия тази седмица, докато цели райони в Ямайка и Бразилия разчистваха отломките, причинени от опустошителните бури, делегатите на климатичната конференция КОП30 започнаха да обсъждат как най-добре да помогнат на най-уязвимите да се справят с влошаващите климатични условия и други екстремни природни бедствия.
12.11.2025 15:12

На КОП30 се очаква пробив към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН, според Програмата на ООН за околната среда

Ключови процеси сочат, че е възможно на климатичната конференция на ООН в Белем, Бразилия (КОП30), да бъде постигнат напредък към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН. Това се посочва в анализ на Програмата на ООН за
12.11.2025 13:41

КОП30 може да заеме второто място по брой участници след КОП28 в Дубай, отчита „Карбон брийф“

За участие в климатичната конференция на ООН КОП30 в Белем, Бразилия, са се регистрирали над 56 000 делегати, което може да направи тазгодишния форум един от най-многолюдните в историята на формата, посочва неправителствената организация „Карбон брийф“ (Carbon Brief), позовавайки се на предварителен списък на делегатите, публикуван от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).

