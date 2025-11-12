Климатичната конференция КОП30 продължава след сблъсъци с протестиращи

Ден след като протестиращи представители на коренното население прекъснаха климатичната конференция КОП30 (COP30) в Бразилия, делегатите от участващите страни възобновиха днес спокойния ритъм на преговорите по инициативи, политики и финансиране за справяне с климатичните промени, предаде Ройтерс.

Конференцията беше подновена с леко забавяне заради ремонтни дейности по входа на сградата след сблъсъците миналата вечер, при които двама охранители са били леко ранени, съобщи ООН. Промените в проверката на багажите, подобни на тези на летищата, са били минимални.

Два плавателни съда на бразилските военноморски сили ескортираха флотилия с протестиращи лидери на коренното население и екологични активисти в залива Гуахара около град Белем. Протестиращите носеха плакати с надпис "Спасете Амазонка" и призоваваха за повече права за земите си, докато стотици хора, включително лидери на коренното население, жители на Белем и делегати на КОП30, се събраха на брега, за да гледат.

Преговорите се провеждат при закрити врата, но канцеларията на бразилския президент насрочи публична среща "за оценяване на ситуацията", на която делегатите могат да изразят опасенията си по въпроси като пазара на въглеродни емисии и финансирането на страните, които са най-засегнати от глобалното затопляне.