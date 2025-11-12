На КОП30 се очаква пробив към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН, според Програмата на ООН за околната среда

Ключови процеси сочат, че е възможно на климатичната конференция на ООН в Белем, Бразилия (КОП30), да бъде постигнат напредък към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН. Това се посочва в анализ на Програмата на ООН за околната среда (UNEP), публикуван днес.

На КОП30 трябва да бъдат взети решения, които да определят начините за генериране, верифициране и трансгранично търгуване с въглеродни емисии, т.е. техническите правила, необходими за задействането на новата система.

Този пазар има потенциал да създаде перспективни възможности за финансовите институции и да подкрепи декарбонизацията в световен мащаб. Въглеродните пазари могат също така скоро да започнат да играят значителна роля в мащабирането на климатичното финансиране, особено в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики, където тези механизми могат да създадат допълнителни възможности за финансиране на нисковъглеродни проекти, се посочва в публикацията.

С бързото развитие на стандартите за намаляване и извличане от атмосферата на емисиите, качеството на въглеродните кредити е от ключово значение за ефективното намаляване на емисиите и отстраняването на въглерода от атмосферата. Същевременно обаче липсата на стандартизация, неадекватният мониторинг и проверка, както и недостатъчната прозрачност и слабо ефективните трансгранични схеми правят настоящите пазари на въглеродни емисии рискова инвестиция за финансовите институции, предупреждава агенцията на ООН.

Развитието на световна система за търговия с въглеродни кредити, регулирана от ООН, може да предостави на финансовите институции ключови възможности да действат както като купувачи, за да постигнат собствените си цели за зелен преход, така и като инвеститори във въглеродни трансакции или като доставчици на застрахователни услуги по проекти за извличане на въглеродни емисии от атмосферата и за други участници в екосистемата. Те биха могли също така да се възползват и от по-ниския климатичен риск и декарбонизацията на портфейлите на компаниите, които участват в регулирани или доброволни схеми.

Необходимостта от подобни схеми става все по-голяма на фона на засилващата се вероятност да не бъде спазена целта на Парижкото споразумение за климата затоплянето на планетата ни да бъде ограничено до 1,5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалната епоха, отбелязва анализът.

Миналата година на КОП29 в Баку, Азербайджан, преговарящите финализираха ключовите насоки за задействането на съответните разпоредби от Парижкото споразумение, които създават рамката за глобален пазар на въглеродни емисии, припомня публикацията.

Очаква се след като бъде разработен, механизмът бързо да набере скорост. Европейският съюз например неотдавна постигна споразумение до 5 процентни пункта от целта за намаляване на емисиите с 90 процента до 2040 г. да бъдат постигнати чрез търговия с въглеродни кредити с трети страни.