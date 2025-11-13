Атмосферата се използва като "открита канализация", заяви на КОП30 бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор

Бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор заяви, че е "буквално безумно“, че човечеството продължава да злоупотребява с атмосферата, в реч на климатичната конференция на ООН за изменението на климата - КОП 30, в северния бразилски град Белем, предаде ДПА.

В реч пред делегатите на срещата на върха за климата Гор обърна внимание на факта, че 175 милиона тона вредни за климата газове с парников ефект се изпускат във въздуха всяка година.

"Трябва да се адаптираме, както и да смекчим последиците, но трябва да бъдем и реалисти - ако позволим това безумие да продължи, да използваме небето като открита канализация, някои неща ще бъдат много трудни за приспособяване“, посочи той.

Настоящата среща КОП30 е 10 години след Парижкото споразумение за климата, когато международната общност се съгласи да ограничи глобалното затопляне до възможно най-близо до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, отбелязва ДПА.

Според актуална прогноза на ООН светът се движи към затопляне с 2,8 градуса при съществуващите линии на климатичната политика.

Тридесетата конференция на ООН за изменението на климата започна в понеделник в Белем с участието на над 190 държави.