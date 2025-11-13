Подробно търсене

Атмосферата се използва като "открита канализация", заяви на КОП30 бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор

Иво Тасев
Атмосферата се използва като "открита канализация", заяви на КОП30 бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор
Атмосферата се използва като "открита канализация", заяви на КОП30 бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор
Участници в климатичната конференция КОП30 във фоайето с национални павилиони на сградата на събитието в бразилския град Белем, 11 ноември 2025 г. Снимка: АП/Fernando Llano
Белем,  
13.11.2025 03:57
 (БТА)
Етикети

Бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор заяви, че е "буквално безумно“, че човечеството продължава да злоупотребява с атмосферата, в реч на климатичната конференция на ООН за изменението на климата - КОП 30, в северния бразилски град Белем, предаде ДПА.

В реч пред делегатите на срещата на върха за климата Гор обърна внимание на факта, че 175 милиона тона вредни за климата газове с парников ефект се изпускат във въздуха всяка година.

"Трябва да се адаптираме, както и да смекчим последиците, но трябва да бъдем и реалисти - ако позволим това безумие да продължи, да използваме небето като открита канализация, някои неща ще бъдат много трудни за приспособяване“, посочи той.

Настоящата среща КОП30 е 10 години след Парижкото споразумение за климата, когато международната общност се съгласи да ограничи глобалното затопляне до възможно най-близо до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, отбелязва ДПА.

Според актуална прогноза на ООН светът се движи към затопляне с 2,8 градуса при съществуващите линии на климатичната политика.

Тридесетата конференция на ООН за изменението на климата започна в понеделник в Белем с участието на над 190 държави.

/ИТ/

Свързани новини

12.11.2025 17:23

ООН призовава за устойчиви охладителни системи

Възприемането на устойчиви системи за охлаждане, застъпващи силно пасивни техники, нискоенергийно или хибридно охлаждане, което комбинира вентилатори и климатици, консумиращи малко енергия, би могло да намали емисиите на парникови газове, да спести
12.11.2025 15:58

Ройтерс: КОП30 подчертава нарастващата нужда от подобряване на устойчивостта на страните към природни бедствия

След като тайфун връхлетя Югоизточна Азия тази седмица, докато цели райони в Ямайка и Бразилия разчистваха отломките, причинени от опустошителните бури, делегатите на климатичната конференция КОП30 започнаха да обсъждат как най-добре да помогнат на най-уязвимите да се справят с влошаващите климатични условия и други екстремни природни бедствия.
12.11.2025 15:12

На КОП30 се очаква пробив към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН, според Програмата на ООН за околната среда

Ключови процеси сочат, че е възможно на климатичната конференция на ООН в Белем, Бразилия (КОП30), да бъде постигнат напредък към създаването на глобален пазар за въглеродни кредити, регулиран от ООН. Това се посочва в анализ на Програмата на ООН за
12.11.2025 13:41

КОП30 може да заеме второто място по брой участници след КОП28 в Дубай, отчита „Карбон брийф“

За участие в климатичната конференция на ООН КОП30 в Белем, Бразилия, са се регистрирали над 56 000 делегати, което може да направи тазгодишния форум един от най-многолюдните в историята на формата, посочва неправителствената организация „Карбон брийф“ (Carbon Brief), позовавайки се на предварителен списък на делегатите, публикуван от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:24 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация