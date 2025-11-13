АНСА: Мелони ще приеме албанския премиер Еди Рама, за да подпишат ново споразумение за сътрудничество

Премиерът на Италия Джорджа Мелони ще приеме днес албанския си колега Еди Рама, който е на посещение в Рим. Двамата ще подпишат споразумение за икономическо сътрудничество, съобщи агенция АНСА.

Италия и Албания искат да засилят партньорството си в редица области, включително отбраната и сигурността, миграцията, енергетиката, околната среда, здравеопазването, иновациите и образованието.

Междуправителствената среща отбелязва втората годишнина от подписването на спорното споразумение между Рим и Тирана за създаване на италиански центрове за мигранти на албанска територия.

Правни обстоятелства попречиха на инициативата да се разгърне по-сериозно, но това може да се промени през следващата година, когато ще влезе в сила новият Европейски пакт за миграцията.



