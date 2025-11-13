Временно се ограничава използването на питейната вода в пазарджишкото село Хаджиево поради завишени стойности на манган, съобщиха от Общината.

До отстраняване на проблема от днес водоноска ще осигурява водата за питейни нужди на жителите на населеното място. Тя ще бъде разположена пред сградата на кметството.

От администрацията посочват, че при лабораторни анализи на питейната вода в с. Хаджиево, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик е установила временно завишение на стойностите на манган, надвишаващи допустимата норма. Препоръките на РЗИ са хората да не ползват вода за пиене и готвене, докато тече процесът за отстраняване на причините за повишените стойности на манган и пречистване на водата. Допустимо е ползването за битови нужди - пране, почистване и санитарни цели.

Общината, ВиК-Пазарджик и РЗИ работят съвместно за възстановяване на нормалното водоснабдяване във възможно най-кратки срокове, допълват от местната администрация.

По данни от Общината към края на 2024 година в с. Хаджиево живеят около 880 души.