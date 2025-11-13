През 2024 и 2025 г. Община Шумен осигури стабилно и добре координирано управление на публичните политики и услуги, каза кметът на Шумен

През 2024 и 2025 г. Община Шумен осигури стабилно и добре координирано управление на публичните политики и услуги, привличане на значителни финансови средства, равнопоставеност на града и селата, с приоритет гражданите на общината и техния интерес, каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов на брифинг, на който отчете изпълнението за първите две години на мандата на управление.

Отчетът обобщава резултатите от дейността на администрацията през 2024 и 2025 г. и очертава ключовите постижения по основните направления на общинската политика, поясни кметът на Шумен. "Периодът е белязан от възстановяване след пандемията от COVID-19, политическа нестабилност и икономически предизвикателства, както и от промени в националното законодателство, свързани с реформи в местните финанси и управлението на публичните услуги", добави проф. Христов.

По думите му, въпреки сложната среда, екипът на Община Шумен е запазил устойчивост и последователност в работата си, като приоритетно е поставил интереса на гражданите и повишаването на качеството на живот в града и населените места в общината.

"Сред основните акценти в отчета са постигнатата финансова стабилност, повишеният приходен потенциал, които дадоха възможност за реализирането на нови инвестиции и модернизация на инфраструктурата. Подобрени са пътната и социалната среда, ремонтирани са училища, детски градини и обществени обекти, а в транспортната система са въведени решения за по-добра организация на движението и безопасност", коментира Христов.

Той допълни, че в социалната сфера е разширена мрежата от услуги и са създадени нови центрове за подкрепа на уязвими групи. Инвестира се в подобряване на материалната база на здравните заведения, каза още кметът на Шумен и подчерта, че образованието, културата и спортът остават приоритет, като по думите му са реализирани редица инициативи, насърчаващи активния начин на живот и участието на младите хора в обществения живот.

"Значим напредък е постигнат и по линия на европейските програми, чрез които за Шумен е осигурен значителен ресурс. Само преди няколко седмици обявихме, че по концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) над 100 милиона лева ще бъдат насочени към модернизация на образователната, социалната и здравната инфраструктура. Отчетени са положителни резултати по приоритетните оси на местното управление: икономика, финанси, инвестиции, европейско финансиране, зелена и иновативна община, социална политика и здравеопазване, образование, култура, спорт, младежки дейности, туризъм и развитие на туристическия потенциал на общината", коментира проф. Христов.

По думите му Шумен има зелена светлина за модернизирането на града. "Над 379 милиона лева имаме привлечени и осигурени инвестиции в модернизацията на градската среда", отбеляза кметът на Шумен.

"Икономическият растеж на Община Шумен и утвърждаването ѝ като икономически мотор на североизтока, това е другата, според нас постигната цел и, разбира се, една от основните политики, които сме заложили - равнопоставеността на града и селата по отношение на инвестициите", каза още кметът.

По въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сгради имаме над 34 милиона, инфраструктура, екология и транспорт - над 224 милиона, каза кметът на Шумен. Интегрираните териториални инвестиции са над 100 милиона, добави той.

По думите му за хората на общината са направени мащабно модернизиране на града и уличното осветление, поставен е акцент върху социалните проекти, образованието и спорта, развивани са зелените проекти и е реформиран туризмът. "Засилихме контрола, монтира се ново видеонаблюдение, развивахме международното сътрудничество с цел инвестиции", каза още кметът на Шумен. Той заяви, че целево са били осигурени над 500 000 лева за улична структура на селата, като за следващата година се залага сумата да се повиши на 1 милион лева. Христо Христов коментира, че ресурси са били насочени към реновиране на пътната инфраструктура между населените места в общината.

В брифинга в Община Шумен участваха още зам.-кметовете на община Шумен Николай Колев, Даниела Савчева, Бейнур Ахмед, Даниела Русева, инж. Андреан Ваньов, секретарят на Община Шумен Христо Павлов, директорът на Дирекция "Социална политика и здравеопазване" в Община Шумен Петранка Петрова и управителят на Областния информационен център – Шумен Ирена Стефанова, които предоставиха допълнителна информация по съответните ресори.