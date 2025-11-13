Българската оризова асоциация обяви, че прекратява членството си в Българската аграрна камара

Българската оризова асоциация (БОА) взе решение да прекрати членството си в Българската аграрна камара (БАК), съобщиха от браншовата организация.

Решението е взето от Управителния съвет след внимателен анализ на начина, по който БАК функционира през последната година, и на реалния ефект от участието в нейната дейност.

От самото си създаване БОА подкрепя принципа на обединение и сътрудничество между браншовите организации, защото вярваме, че силното земеделие се гради върху общи цели и взаимно уважение. В същото време обаче смятаме, че обединение има смисъл само когато е насочено към реални резултати, последователност и професионална почтеност, посочват от Българската оризова асоциация.

Според БОА през изминалата година в рамките на БАК се е наложила практика, при която значителна част от енергията и ресурсите се насочват към дейности без пряка връзка с производството и неговите конкретни проблеми. Тази тенденция е отклонила вниманието от основните задачи на сектор „Оризопроизводство“ за постигането на конструктивни решения по важните въпроси.

Различията в приоритетите и работните подходи постепенно се задълбочиха и направиха невъзможно ефективното представителство на нашия бранш в настоящия формат, казват още от БОА. Асоциацията подчертава, че мисията ѝ е да защитава интересите на реалните производители и да работи за стойностни решения. След година участие в БАК достигнахме до извода, че усилията ни могат да бъдат много по-резултатни, ако се насочат към конкретните нужди на оризопроизводството, заяви председателят на Българската оризова асоциация Георги Видолов.

БОА остава отворена за партньорство и диалог с всички организации и институции, които споделят принципите на професионализъм, почтеност и взаимно уважение между браншовете.

БТА припомня, че по-рано този месец Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) също обяви решението си да преустанови членството си в Българската аграрна камара.