Бившият треньор на Шалке 04 Йенс Келер изрази неодобрението си от коментарите на Юлиан Нагелсман за Лерой Сане

Кремена Младенова
На снимката: Юлиан Нагелсман, снимка: David Inderlied/dpa/dpa via AP
Мюнхен,  
13.11.2025 14:10
 (БТА)

Бившият старши треньор на Шалке 04 Йенс Келер, който работи и с Лерой Сане и му осигури дебюта в професионалния футбол, разкритикува настоящия селекционер на националния отбор по футбол на Германия Юлиан Нагелсман заради коментарите му за 29-годишния полузащитник.

В понеделник Нагелсман отправи предупреждение към Сане относно перспективите му за участие на Световното първенство след трансфера му в турския Галатасарай, но Келер смята, че подобни коментари трябва да бъдат запазени за лични разговори.

Лерой Сане се завърна в германския представителен състав за предстоящите квалификации за Мондиал 2026 срещу Люксембург и Словакия. Повиквателната беше първа за него след участието му финалите на Лигата на нациите през юни. Нагелсман обаче публично предупреди 29-годишния футболист, че няма да получи много възможности, ако не успее да се възползва от тях.

Келер, който е бил треньор още на Щутгарт и Унион Берлин, не остана доволен от думите на Нагелсман. Бившият защитник смята, че Сане „носи нещо специално“ на германския национален отбор.

„Подозирам, че Юлиан Нагелсман е искал да го провокира, но аз щях да действам по различен начин“, заяви Йенс Келер пред телевизия Sky Sport.

„Не е в мой стил да комуникирам публично и по този начин да увеличавам натиска. Лерой може да е спокоен човек, но е и много чувствителен“, допълни Келер, който даде на Сане професионалния му дебют при мъжете през 2014 година.

Той обясни, че Лерой Сане „от време на време е имал нужда да поговори с него“, но не публично. „Можеш да му кажеш мнението си насаме и той го приема“, разкри 54-годишният специалист.

/КМ/

Към 14:36 на 13.11.2025

