Германският защитник Давид Раум: „Имам прекрасна връзка със съотборниците си“

Крайният бранител на националния отбор на Германия по футбол - Давид Раум, се е превърнал в ключов играч за Бундестима, но предпочита по-талантливите му съотборници да получават вниманието, пише Ройтерс.

Селекционерът на Маншафта - Юлиан Нагелсман, описа Раум като „лепилото“, което обединява отбора.

„Приемам това като комплимент. Вече съм с националния отбор от няколко години и познавам играчите добре. Имам прекрасна връзка с всички от тях. Обичам да прекарвам време с всички съотборници. Има добра връзка между нас, която се гради в момента, прекарваме много време заедно. Ще се опитам да бъда лепилото и да се разбирам с всички“, каза Раум на пресконференция с националния тим на Германия.

„Имам нова роля като капитан на Лайпциг и се чувствам добре. Тя ми дава сила и повече енергия на игрището, за да водя отбора. Тази емоция и физика се очаква от мен и в националния отбор, но играчите от световна класа са на другите позиции. Те са тези, които ще правят магия и ще решават мачовете“, добави той.

Германия гостува на Люксембург в петък, а три дни по-късно приема Словакия в Лайпциг по пътя си към класиране за Световното първенство в Северна Америка през 2026 година. Бундестимът е първи в групата си с 9 точки, наравно със Словакия, но с по-добра голова разлика.