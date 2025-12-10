Европейските борси се движат леко надолу, „Сименс Енерджи“ и „Деливъри Хироу“ са сред най-търсените компоненти

Европейските фондови пазари се търгуват предпазливо в предиобедните часове на фона на изчакване на решението за лихвените проценти на Управлението за федералния резерв (УФР) на САЩ. Германският индекс DAX отчита спад от 0,56 процента до 24 028 пункта, а паневропейският Stoxx 600 е почти без промяна, предава ДПА. В Париж CAC 40 губи 0,41 на сто до 8019,14 пункта, докато швейцарският SMI изтрива 0,5 на сто от стойността си до 12 869,47 пункта. В Лондон FTSE 100 е нагоре с 0,08 на сто до 9649,38 пункта.

Президентът на УФР Джером Пауъл ще обяви решението на централната банка в 21:00 ч. българско време, като пазарните участници очакват понижение на лихвите с 25 базисни пункта. Анализатори описват възможното решение като „ястребово понижение“, тъй като Пауъл вероятно ще се стреми към умерен тон за успокояване на онези членове на Управителния съвет, които предпочитат запазване на настоящите нива, коментира агенцията. Според някои икономически експерти е възможно трима от 19-те членове на комитета да гласуват срещу понижението с четвърт процентен пункт, което Пауъл вероятно ще предложи. Това би било най-големият брой гласове срещу предложение на президента на УФР от шест години.

Пазарите следят и новия „dot plot“ – индивидуалните прогнози за лихвените нива на членовете на УФР. От своя страна и „Банк ъв Канада“ ще оповести своето решение за лихвите по-късно през деня.

Настроенията на европейските пазари вероятно са били повлияни през седмицата от изявления на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който в интервю за изданието „Политико“, публикувано във вторник, определи част от европейските лидери като „слаби“.

Тръмп поддържа различни отношения с лидерите на континента, като според интервюто се разбира по-добре с някои от тях – сред които премиера на Обединеното кралство Киър Стармър и министър-председателя на Италия Джорджия Мелони – и по-малко с други.

В коментара си президентът критикува Европа за „липсата на контрол“ върху миграцията и за недостатъчни действия по отношение на конфликта в Украйна.

„Мисля, че те не знаят какво да правят“, заявява Тръмп в интервюто, като добавя: „Европа не знае какво да прави“.

Коментарите на Тръмп се случват в момент, в който европейските съюзници се стремят да гарантират по-силно представяне на позициите на континента в преговорите по мирните инициативи за Украйна. Изявленията следват новата национална стратегия за сигурност на САЩ, представена миналата седмица, която поставя под въпрос доколко европейските държави могат да „останат надеждни съюзници“.

От Азия идват умерено положителни сигнали. В Китай производствените цени се повишават за втори пореден месец на месечна база, което може да е признак, че мерките на правителството срещу дефлацията започват да дават резултат.

Новините от корпоративния сектор в Европа са ограничени. Очакват се актуализираните прогнози за химическата индустрия от Германския съюз на химическата индустрия (VCI), а акциите на „Байер“ (Bayer) и БАСФ (BASF) отчитат съществен ръст, подхранващ надежди за подобрение в сектора.

Акциите на „Сименс Енерджи“ (Siemens Energy) поскъпват с 3,7 процента, подкрепени от силните резултати на американския конкурент „Джи И Вернова“ (GE Vernova), който обяви по-високи прогнози и планове за увеличаване на дивидента и обратно изкупуване на акции. Във вторник ценните книги на компанията поскъпнаха с над 6 процента в извънборсовата търговия в САЩ.

„Деливъри Хироу“ (Delivery Hero) отчита ръст от 5,9 процента в пазарната си стойност. Компанията за доставка на храна обмисля частична продажба или партньорства като част от мерките за подобряване на цената на акциите. Според писмо до акционерите се проучват различни „стратегически опции“.

Инвеститорите приемат положително публикуваните резултати на туристическия оператор „Туи“ (Tui), но очакваха по-силно увеличение на зимните резервации. След спад с 4 процента в ранната търговия акциите се възстановяват до понижение от 0,3 процента.

Акциите на британската рекламна група Дабъл ю Пи Пи (WPP) продължават възхода си, след като компанията спечели голяма поръчка в началото на седмицата. Ценните книги поскъпват с още 3,3 процента на фона на очаквания за обрат в ценовата тенденция.

Пазарът реагира и на промени в анализаторските оценки за отделни компании. След повишаване на оценката за „Хохтиф“ (Hochtief) от „Бе Ен Пе Париба“ (BNP Paribas) акциите на групата поскъпват с 3,1 процента.

Акционерите на миннодобивните компании „Англо Американ“ (Anglo American) и „Тек Рисорсис“ (Teck Resources) са одобрили сливането между двете дружества, което отваря път за създаването на нов глобален производител на мед. Главният изпълнителен директор на „Англо Американ“ Дънкан Уанблад заяви във вторник, че обединението, което предстои да получи регулаторно одобрение, би създало „един от петте най-големи производители на мед в света“.

В бележка до инвеститорите анализатори от „Дойче банк“ (Deutsche Bank) подчертават, че предложената сделка може да изгради „водеща компания в световната медодобивна индустрия“ и да осигури „многогодишен потенциал за растеж чрез синергии и ограничени капиталови разходи“.

Акциите на „Англо Америкън“, търгувани на Лондонската фондова борса, поскъпнаха с около 1 процент.

Във Франция синдикатът Се Же Те (CGT) в компанията за луксозни стоки Ел Ем Ве Аш (LVMH), производител на шампанските „Моет е Шандон“ (Moët & Chandon) и „Вьов Кликó“ (Veuve Clicquot), призова служителите да се присъединят към стачка в четвъртък с искане за годишни бонуси. Акциите на Ел Ем Ве Аш, търгувани на парижката борса, отчитат спад от 0,3 процента.