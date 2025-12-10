Педри: „На почивката направихме нужните корекции"

Полузащитникът на Барселона Педри коментира победата с 2:1 над Айнтрахт Франкфурт в 6-ия кръг на Шампионската лига.

„Айнтрахт вкара от контраатака. Защитаваха се плътно, което създаваше трудности. Ямал винаги беше обграден от двама или трима играчи. През второто полувреме променихме играта си в атака. След корекциите на полувремето играхме по-силно и вкарахме головете, които бяха необходими. Доволни сме от резултата“, каза Педри след мача.