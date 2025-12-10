Държавната психиатрична болница в Севлиево получи сертификат за системата за управление на качеството

Държавната психиатрична болница – Севлиево е получила сертификат от Международната организация за стандартизация (International Organization for Standardization) - ISO, който е висока оценка за системата за управление на качеството на болницата. Това съобщи за БТА д-р Донка Господинова, директор на лечебното заведение.

„Болницата е оценена от органа за сертифициране на системи за управление на "Инсерт" ЕООД, като извършената проверка показа, че системата за управление качеството на Държавна психиатрична болница (ДПБ) – Севлиево съответства на изискванията ISO 9001:2015. Това е международен стандарт, включващ изисквания към системите за управление на качеството, с цел предоставяне на услуги с еднакво качество и непрекъсната дейност, насочена към подобряване на същите тези услуги“, каза за БТА д-р Господинова.

Според нея полученият сертификат е висока оценка за ръководството и екипа на ДПБ – Севлиево, в непрекъснатия им стремеж към увеличаване на квалификацията на персонала и подобряване качеството на предоставяните услуги на пациентите. Това показва, че заедно успяваме не само да пазим постигнатото, но и да градим и да вървим напред, осъществявайки мисията си всекидневно, а именно – да се грижим за психичното здраве, каза д-р Господинова.

„Стремим се към осигуряване на индивидуализирана и комплексна грижа за всеки пациент, с цел постигане на най-добрите резултати за тяхното психично здраве. За нас е важно пациентите и техните семейства да получават цялостна подкрепа, включително достъп до информация и обучение. Поемаме ангажимент да прилагаме най-добрите практики и да спазваме стандартите за психиатрична грижа, като се стремим към непрекъснато подобрение на качеството на услугите и ефективността на лечението. Нашият висококвалифициран екип работи в тясно сътрудничество за осигуряване на координирана грижа за всеки пациент. Създаваме атмосфера на доверие и уважение, където пациентите могат да се чувстват защитени и разбрани. Всички дейности на болницата се извършват съгласно действащите закони и медицински стандарти, като се спазват етичните принципи на медицинската практика и човешките права“, каза д-р Господинова.

Тя посочи, че Държавната психиатрична болница в Севлиево активно допринася за повишаване на обществената осведоменост за психичното здраве и за превенция на психични разстройства, като организира образователни инициативи и събития.

БТА припомня, че Държавната психиатрична болница в град Севлиево е една от 12-е психиатрични болници в страната. Създадена е през 1941 година, като приют за деца епилептици. През 1994 година с постановление на Министерския съвет, Окръжната психиатрична болница към община Севлиево е преобразувана в ДПБ с 300 легла на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването, като самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка. От 2000 година болницата функционира като лечебно заведение за стационарна психиатрична болница по Закона за лечебните заведения. Общият брой легла в психиатричната болница в Севлиево е 108, от които 75 са за активно лечение и 33 - за дългосрочни грижи. Има 10 места за лечение в Центъра за дневни грижи, уточняват от болничното заведение. В болницата работят 11 лекари, 30 медицински сестри – една главна медицинска сестра, един медицински лаборант, четири старши медицински сестри, двама фелдшери, един магистър- фармацевт, ръководител на аптека, трима психолози, четирима социални работници, 31 санитари и 32 души друг персонал.