Кампания за набиране на хранителни продукти на Младежкия Български Червен кръст в Стрелча включва училища, детска градина и местни магазини

Младежката организация на Български Червен кръст в Стрелча, заедно с училищата и детската градина в града, набира хранителни продукти от първа необходимост за раздаване на нуждаещи се хора от общината. Това каза за БТА председателят на местната организация на БЧК Ася Ширилинкова.

По нейна информация в инициативата участват Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Основно училище „Паисий Хилендарски“ и детска градина „Д-р Стайко Стайков“. Ширилинкова уточни, че поводът за кампанията са коледните празници и че тя продължава до 21 декември.

Набират се хранителни продукти като ориз, боб, леща, брашно, олио, захар, макарони и консерви. Те могат да бъдат предавани в учебните заведения или до касите на местните магазини „Бойчев-Комерс“, „Панка Георгиева“, „Наги 2008“, „Тони 1911“ и „Дорист“.