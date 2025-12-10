Подробно търсене

Кампания за набиране на хранителни продукти на Младежкия Български Червен кръст в Стрелча включва училища, детска градина и местни магазини

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Кампания за набиране на хранителни продукти на Младежкия Български Червен кръст в Стрелча включва училища, детска градина и местни магазини
Кампания за набиране на хранителни продукти на Младежкия Български Червен кръст в Стрелча включва училища, детска градина и местни магазини
БТА, Снимка: кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова
Стрелча,  
10.12.2025 11:42
 (БТА)

Младежката организация на Български Червен кръст в Стрелча, заедно с училищата и детската градина в града, набира хранителни продукти от първа необходимост за раздаване на нуждаещи се хора от общината. Това каза за БТА председателят на местната организация на БЧК Ася Ширилинкова. 

По нейна информация в инициативата участват Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Основно училище „Паисий Хилендарски“ и детска градина „Д-р Стайко Стайков“. Ширилинкова уточни, че поводът за кампанията са коледните празници и че тя продължава до 21 декември.

Набират се хранителни продукти като ориз, боб, леща, брашно, олио, захар, макарони и консерви. Те могат да бъдат предавани в учебните заведения или до касите на местните магазини „Бойчев-Комерс“, „Панка Георгиева“, „Наги 2008“, „Тони 1911“ и „Дорист“. 

 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:08 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация