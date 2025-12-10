Спад от 7,7 на сто през октомври на годишна база в промишлеността в България, сочат данни на НСИ

Подробно търсене

Екатерина Тотева
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
10.12.2025 11:43
 (БТА)

Индексът на промишленото производство през октомври 2025 г. се понижава с 2,1 на сто спрямо предходния месец, сочат предварителни и сезонно изгладени на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с октомври 2024 г. е регистрирано намаление със 7,7 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

През септември 2025 г. НСИ отчете ръст за сектора от 3,3 на сто спрямо предходния месец и намаление с 5,5 на сто на годишна база, според справка в националната статистика.

Месечни изменения

През октомври 2025 г. спрямо септември 2025 г. е отчетен спад в добивната промишленост - с 13,3 на сто, и в преработващата промишленост - с 3,6 на сто, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава увеличение - с 8,6 на сто.

В преработващата промишленост е отчетен спад при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 22,6 на сто, и при производството на тютюневи изделия - с 16,4 на сто.

Увеличение е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - със 7,9 на сто, и при производството, некласифицирано другаде - със 7,3 на сто.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10,9 на сто, в добивната промишленост - с 10,7 на сто, и в преработващата промишленост - с 6,5 на сто.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо октомври 2024 г. е регистриран при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 24,8 на сто, производството на хранителни продукти - с 22,4 на сто, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 20,9 на сто.

Ръст е отчетен при: производството на мебели - с 27,1 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13 на сто, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 11,8 на сто, и производството на тютюневи изделия - с 11,2 на сто.

/ЕС/

Към 12:07 на 10.12.2025 Новините от днес

