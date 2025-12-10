ФНА: Филипинският президент е разпоредил на Конгреса да приоретизира законопроектите за по-прозрачно управление

Дворцът „Малаканян" съобщи днес, че президентът Фердинанд Р. Маркос-младши е разпоредил на Конгреса да даде приоритет на законопроекта срещу политическите династии и още три мерки, насочени към прозрачност, отчетност и добро управление, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

На пресконференция говорителката на президентството Клер Кастро подчерта значението на предложения Закон срещу политическите династии, Закон за реформа на системата за партийни списъци, Закона за независимата народна комисия и Закона за достъп на гражданите до информация за разходите на държавата (КАДЕНА).

Кастро посочи, че приоритизирането на четирите законодателни инициативи е в отговор на общественото желание за „по-справедлива“ политическа система.

„Политическият пейзаж се промени. Виждаме някои политици, които злоупотребяват с власт и манипулират законите. Обществото иска по-справедлива система. Президентът иска силата да бъде в ръцете на хората, а не да бъде съсредоточена у злоупотребяващи политици“, заяви тя.

По отношение на Закона срещу политическите династии, Кастро обясни, че позицията на президента се е променила заради наблюдаваните злоупотреби в политическата система.

„Президентът иска обществото да знае, че има избор, който е основан на заслуги, а не само защото кандидатите имат една и съща фамилия“, каза тя.

По време на среща на Консултативния съвет за законодателно-изпълнително развитие във вторник в двореца „Малаканян" в Манила президентът подчерта необходимостта Конгресът да проведе задълбочено разглеждане на четирите приоритетни законопроекта.

Маркос акцентира върху важността от ясно определяне на понятието „династия“ в законопроекта срещу политическите династии, както и на „маргинализиран сектор“ в предложения Закон за реформа на системата за партийни списъци, за да може законите да бъдат ефективно прилагани.

Кастро добави, че Маркос подкрепя Закона за независимата народна комисия, който той описва като „мощен орган“ за разследване на незаконни инфраструктурни проекти в страната.

Президентът обаче иска да гарантира, че комисията няма да бъде използвана за политически цели, уточни тя.

Маркос, по думите ѝ, няма възражения и срещу предложения Закон КАДЕНА, който цели да осигури прозрачност и отчетност при държавните разходи.

Запитана защо законопроектите не са дефинирани като спешни, Кастро заяви: „Посланието на президента е ясно. Конституцията ясно определя в кои случаи президентът може да обяви даден законопроект за спешен и това е при бедствия или извънредни ситуации.“

Тя добави, че фактът, че даден законопроект не е обявен за спешен, не означава, че Маркос не е искрен, като подчерта, че тези четири мерки остават сред основните приоритети на администрацията.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ФНА)