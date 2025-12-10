Габровският камерен оркестър ще изнесе коледен концерт тази вечер, който започва в 19:00 ч. в Художествена галерия „Христо Цокев“. Това съобщи за БТА диригентът на оркестъра Иван Стоянов.

Концертът ще представи популярен букет от произведения, като три от тях ще прозвучат за първи път в България. В програмата са включени Коледна симфония от Джузепе Валентини, Концерт за орган и оркестър от Карл Филип Емануел Бах, „Ноктюрно“ от Фредерик Шопен, Соната за струнен оркестър № 2 от Джоакино Росини, Дивертименто № 1 върху старинни народни танци от унгарския композитор Лео Вайнер, забавната полка „Огнен празник“ от Йозеф Щраус, „Приспивна песен“ от Добри Христов и „Песен на свети Силуан“ от Арво Пярт. Всички автори и част от произведенията са избрани от публиката чрез анкета, проведена през септември, допълват от оркестъра. Солист на концерта ще бъде габровският органист Божидар Пенев.

Габровският камерен оркестър е създаден през есента на 1969 г. по инициатива на композитора, музиковеда и диригент Христо Питев заедно с възпитаници на български висши музикални училища.