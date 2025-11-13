Тракийски туристически район дава начало на Обучителен уикенд по европейски проект DETOUR

site.btaТракийски туристически район дава начало на Обучителен уикенд по европейски проект DETOUR
Тракийски туристически район дава начало на Обучителен уикенд по проект DETOUR, ключова инициатива за трансформация на местния туристически сектор, насочена към малките и средни предприятия в туризма, съобщиха от пресцентъра на културния отдел на общината.
Инициативата представлява безплатна програма за обучение и консултации, която ще фокусира вниманието на участниците върху най-актуалните предизвикателства пред индустрията: устойчив туризъм, дигитална трансформация и адаптация към климатичните промени. Програмата е специално разработена, за да предостави на бизнеса в региона на Тракия необходимите знания и практически примери за развитие на устойчив и конкурентоспособен туризъм.
Събитието утре, 14 ноември, ще бъде открито официално с приветствие от Пламен Панов, заместник-кмет по култура, археология и туризъм на Община Пловдив и председател на Управителния съвет на Тракийски туристически район. Той ще представи презентация на тема „Публично управление на туризма, културното наследство и устойчивото развитие“, след което ще се проведе дискусия с участниците.
Обучителният уикенд ще събере водещи експерти и лектори от шест европейски държави – Австрия, Италия, Нидерландия, Словакия, Гърция и България, които ще споделят своя опит и добри практики. Сред гост-лекторите са изтъкнати специалисти като Проф. д-р Дагмар Лунд-Дурлахе (Австрия), Елена Дубинина (Италия), Габриела Кънева (България), Изабел Тринкел (Гърция), журналистът и пътеписец Ингрид Залнева (Словакия) и Макс Смитс (Нидерландия).
Темите, които ще бъдат засегнати, покриват целия спектър от нуждите на съвременния туристически бизнес, включително управление и финанси, разработване на продукти и глобални тенденции, устойчивост и зелени практики, маркетинг и създаване на ангажиращо съдържание, както и технологии и дигитализация в туризма. Всяка сесия ще завършва с интерактивна част и дискусия, целяща да стимулира обмена на знания и тяхното практическо приложение.
Обучителният уикенд е част от дейностите по проект DETOUR (Digital and Eco-sustainable TrAnsformation Of toURism SMEs in Europe), финансиран от Европейската комисия. Основната цел на проекта е да подпомогне малките и средни предприятия в туристическия сектор в Европа да се адаптират към новите пазарни изисквания, свързани с дигитализацията и устойчивостта. DETOUR предоставя рамка за обучение, консултации и обмен на добри практики, за да гарантира, че европейският туризъм ще бъде по-зелен, по-интелигентен и по-устойчив в бъдеще.
След приключване на уикенда, 12 експерти от Тракийски туристически район ще продължат работата по програмата, за да предадат натрупания опит и знания на представители на малкия и среден туристически бизнес през 2026 година.
/СЛС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина