КОП30 може да заеме второто място по брой участници след КОП28 в Дубай, отчита „Карбон брийф“

За участие в климатичната конференция на ООН КОП30 в Белем, Бразилия, са се регистрирали над 56 000 делегати, което може да направи тазгодишния форум един от най-многолюдните в историята на формата, посочва неправителствената организация „Карбон брийф“ (Carbon Brief), позовавайки се на предварителен списък на делегатите, публикуван от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК).

Според предварителни данни делегация за събитието са регистрирали 193 държави, плюс Европейския съюз.

С 56 118 делегати, регистрирали се за участие на място, конференцията в Белем може стане втория най-голям КОП след този в Дубай през 2023 г. (КОП28), на който присъстваха над 80 000 души. Данните са предварителни, като окончателната цифра, оповестяване след края на конференцията, обикновено е с около 10 000 души по-ниска, което би наредило КОП-а в Белем на четвърто място по брой участници.

Отделно 5000 души са заявили „виртуално“ участие - най-големия досега брой желаещи да проследят преговорите онлайн.

За първи път в историята САЩ, които исторически са най-големият замърсител с газове с парников ефект, не изпратиха делегация на конференцията. Още през януари президентът Доналд Тръмп подписа писмо до ООН, с което постави началото на процедура за оттегляне на най-голямата световна икономика от Парижкото споразумение за климата за втори път. Процедурата все още не е завършена, но по-рано този месец Белият дом потвърди, че в Белем няма да присъстват „високопоставени представители“ на правителството.

Освен САЩ делегации не са изпратили също така Афганистан, Мианма и Сан Марино.

Очаквано най-многобройната делегация е на домакина Бразилия – 3805 души. Следват Китай (789 участници), Нигерия (749), Индонезия (566) и Демократична република Конго (556).

Сред европейските страни най-много участници са регистрирани от Франция – 530, която я нарежда на шесто място в общата класация.

В навечерието на конференцията бяха разпространени публикации за недостиг на леглова база и „главозамайващи“ цени на нощувките в Белем. Бразилия дори предложи безплатни каюти на круизните кораби, докарани до града, за настаняване на делегации от страни с ниски доходи, които иначе не биха могли да присъстват, припомня „Карбон брийф“.

Освен в хотели, апартаменти под наем и круизни кораби участници биват настанявани и в оборудвани за целта контейнери за превоз на стоки, както и в мотели, които Ройтерс описа като обикновено предназначени за „влюбени двойки“.