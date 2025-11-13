Проект „Бъди Я.К.“ за насърчаване на здравословен начин на живот сред младите започна Ротари клуб в Смолян

Проект „Бъди Я.К.“ за насърчаване на здравословен начин на живот сред младите започна Ротари клуб – Смолян, съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в града Иванка Славейкова – председател на Ротари клуб – Смолян. Партньор по проекта е Младежки център - Смолян, а темата е „Повишаване на знанията за рисковете от употреба на вейпове, енергийни напитки и екранна зависимост сред младежи и техните родители“. Целта е да се изгради по-информирана, осъзната и отговорна младежка общност. В пресконференцията участваха Анастасия Хаджихристева Бадева от Ротари клуб - Смолян, Десислава Петрова и Златка Митова от Младежки център - Смолян.

Иванка Славейкова добави, че инициативата е насочена към предотвратяване на рискови поведения и насърчаване на здравословен начин на живот сред младите хора. Проектът предоставя практически решения и умения за саморефлексия, критично мислене и отговорно поведение, както и подкрепа за родителите в изграждането на доверителна връзка с децата си.

„Името не е случайно - Я. К., означава яснота и концентрация. С проекта искаме да припомним и покажем, че ние имаме яснотата на съзнанието, и че сме концентрирани, за да вземем правилните решения. Избрали сме седем дейности, които да реализираме през следващите няколко месеца чрез тренинги, уъркшопове, спортни и социални инициативи, които ще обхванат над 250 участници – младежи и родители“, каза още Славейкова.

Първото събитие от поредицата е “Младежкото кафене”, което ще даде старт на открит диалог между млади хора, родители и специалисти в приятелска, неформална атмосфера. Специален гост ще бъде проф. Илин Савов, експерт по киберсигурност и превенция на зависимости, който ще сподели опит и насоки за изграждане на здравословни навици и осъзнати избори. Събитието ще се състои на 2 декември от 13:00 часа в хотел „Дикас“.

Всяка дейност ще има форма за участие, която ще бъде публикувана в сайтовете на Ротари клуб и Младежкия център. Целта на проекта е превенция, а идеята е да бъдат предизвикани повече хора да се замислят и те да имат инструментите, с които да се справят, каза още Иванка Славейкова.

Десислава Петрова посочи, че в Младежки център – Смолян се работи пряко с младите хора и в центъра те намират своето сигурно място, където да бъдат чути.

Проектът е на стойност 8 058 лева, като средствата са на Ротари клуб – Смолян.