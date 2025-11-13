Европейско финансиране ще покрива на 100 процента санирането на жилища и по втория етап от програмата, съобщиха на брифинг в Ямбол

Очаква се жилищните сгради, одобрени по втория етап на програмата за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), да получат на 100 процента безвъзмездна финансова помощ, а не 80 на сто, както бе първоначално. Това съобщиха на пресконференция представители на отдел „Европейско финансиране и програми“ в Община Ямбол по повод започнали ремонти на още жилищни блокове.

БТА припомня, че докато при първия етап от процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” се покриваха всички разходи по саниране, при втория етап се изискваше 20 процента собствено финансиране.

Информацията за промяната е подадена към Общината от Структурата за наблюдение и докладване по повод решение на Европейската комисия. „Все още се чака постановление на Министерския съвет с указания за изпълнение и отчитане как точно това да бъде направено”, каза Венцислава Петрова от Община Ямбол.

Общо 11 многофамилни жилищни сгради в Ямбол се обновяват със средства по НПВУ. Девет от тях са с договори по първия етап на програмата. Строително-монтажните работи по блоковете продължават и в момента, съобщи началникът на отдел „Европейско финансиране и програми“ Галина Караджова.

На пресконференцията беше обявено началото на дейностите и по още две жилищни кооперации, които са одобрени по втория етап на процедурата. Те са в централната градска част на Ямбол – на ул. „Георги С. Раковски” 35 и на ул. „Цар Иван Александър” 35. И двете сгради са строени през 60-те години на миналия век. В обновяването им ще бъдат вложени общо над 631 836 лв.

Постигане на 30 процента спестяване на първична енергия от потреблението е целта на прилаганите енергоефективни мерки. С тях ще се подобрят условията и качеството на живот на хората, ще се удължи и жизненият цикъл на сградите, каза Венцислава Петрова, която е координатор на проектите за двата обекта.

Освен по НПВУ, обновяване на жилищни блокове в Ямбол ще се извършва и по Програма „Развитие на регионите” чрез Фонда за справедлив преход. Имаме сключени четири договора, тук безвъзмездната финансова помощ също е 100 процента, каза Галина Караджова.

Одобрените проекти са за жилищните сгради в комплекс „Граф Игнатиев” за блокове с номера 72 и 40, за сградата на ул. „Димитър Благоев” 4 и на ул. „Търговска” 62. Изпълнението при тях ще започне през 2026 г., допълниха от Община Ямбол.

По Фонда за справедлив преход за регион Ямбол бяха одобрени и два проекта за град Елхово, припомня БТА. Общата стойност на инвестициите в шестте многофамилни жилищни сгради е 13 771 687 лева.