Виктор Турмаков
Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната
Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната
Представител на коренните народи протестира пред сградата, където се провежда конференцията на ООН КОП30. Снимка AP Photo/Paulo Santos
Белем, Бразилия,  
12.11.2025 01:29
 (БТА)
Десетки протестиращи представители на коренното население нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция на ООН КОП30 и се сблъскаха с охранители на входа. Протестиращите поискаха достъп до комплекса на ООН, където се събраха хиляди делегати от страни от целия свят, предаде Ройтерс.

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята, или носеха плакати с надпис „нашата земя не е за продан“.

Лидер на коренното население от общността Тупинамба близо до долното течение на река Тапажос в Бразилия заяви пред Ройтерс, че са разстроени от продължаващото сеч.

„Не можем да ядем пари. Искаме земите ни да бъдат свободни от агробизнес, проучване на петрол, незаконни минни разработки и незаконни дървосекачи", допълни той. 

Охранителите отблъснаха протестиращите и използваха маси, за да барикадират входа. Свидетели разказаха на Ройтерс, че са видели охранител, изведен бързо в инвалидна количка, държейки се за корема. Друг охранител разказа пред агенцията, че е бил порязан по главата от барабан, хвърлен от протестиращ.

Протестиращите са се разпръснали от местопроизшествието малко след сблъсъка. Нахлулите са били част от наброяваща стотици протестиращи група, тръгнала към мястото на провеждане на конференцията в амазонския град Белем.

По-късно охранителите позволиха на делегатите да излязат от мястото, след като преди това ги бяха помолили да се върнат вътре, докато зоната не се освободи.

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва изтъкна общностите на коренното население на тазгодишната КОП30 като ключови играчи в екологичните преговори.

По-рано тази седмица десетки лидери на коренното население пристигнаха с лодка, за да участват в преговорите на КОП30. Те планират да поискат повече глас по отношение на начина, по който се управляват горите.

