Подробно търсене

Търсенето на петрол и газ ще продължи да расте през следващите 25 години, според МАЕ

Бойчо Попов
Търсенето на петрол и газ ще продължи да расте през следващите 25 години, според МАЕ
Търсенето на петрол и газ ще продължи да расте през следващите 25 години, според МАЕ
Снимка: AP/Michael Sohn, архив
Париж,  
12.11.2025 08:29
 (БТА)
Етикети

Глобалното търсене на петрол и газ ще продължи да нараства през следващите 25 години, ако не настъпи промяна в енергийната политика на държавите. Това се посочва в нов сценарий на Международната енергийна агенция (МАЕ), представен в годишния доклад „Перспективи за световната енергетика“ (World Energy Outlook), цитиран от Ройтерс. 

До тази година всички модели на базираната в Париж организация предполагаха, че потреблението на изкопаеми горива ще достигне пика си през това десетилетие, твърдение, което беше оспорвано от нефтената и газовата индустрия и Белия дом.

Докладът отразява отслабващия ангажимент на правителствата към климатичните цели и забавянето на прехода към възобновяема енергия. Според анализа ако светът продължи по настоящия курс, няма да бъде постигнато съществено намаление на емисиите на въглероден диоксид.

„Климатичните промени губят значение - и то бързо - в международната енергийна политика, въпреки че 2024 г. беше най-горещата година в историята“. заяви директорът на МАЕ Фатих Бирол.

Нови сценарии и прогнози

В доклада се представя сценарият „Текущи политики“, според който енергийните и климатичните мерки, вече в сила, ще останат непроменени през следващите 25 години. При това развитие търсенето на петрол ще нарасне от 100 млн. барела дневно през 2024 г. до 113 млн. барела дневно до 2050 г., подкрепено от авиационната, транспортната и нефтохимическата индустрия. Търсенето на природен газ също ще се увеличи, докато употребата на въглища ще достигне пик през това десетилетие и постепенно ще намалява. Електроенергийното потребление ще се повиши с около 40 на сто до 2035 г., като основният ръст ще дойде от развиващите се икономики в Азия, Близкия изток, Латинска Америка и Африка.

При сценария „Обявени политики“, който включва предложени, но неприети мерки, търсенето на петрол ще достигне пик от 102 млн. барела дневно до 2030 г., като половината от продадените автомобили през 2035 г. ще бъдат електрически.

Влияние върху енергийния преход

МАЕ прогнозира, че почти цялото ново търсене на електроенергия ще бъде задоволено чрез възобновяеми източници. Основен принос за това ще има бързото разпространение на соларната енергия и инвестициите в зелени технологии.

„Почти цялото ново търсене на електроенергия - от растежа на производството, изкуствения интелект и преминаването към електромобили - ще бъде осигурено от възобновяема енергия“, казва пред „Файненшъл Таймс“ Брус Дъглас, изпълнителен директор на организацията „Глобъл Ринюабълс Алайънс“ (Global Renewables Alliance). 

Докладът беше публикуван в навечерието на климатичната конференция КОП30 в Белем, Бразилия, и предупреждава, че глобалното затопляне с 1,5 градуса по Целзий може да бъде надхвърлено в рамките на десетилетие.

/БП/

Свързани новини

16.09.2025 09:00

Темпът на намаляване на добива на петрол и газ в световен мащаб се ускорява, твърди Международната агенция за енергията

Естественият темп на намаляване на добива от световните петролни и газови находища се ускорява заради по-голямото използване на шистови и дълбоководни ресурси, съобщи днес Международната агенция за енергията (МАЕ), цитирана от Ройтерс. Това
17.06.2025 12:17

Световното търсене на петрол ще продължи да расте през това десетилетие въпреки пика в Китай през 2027г., прогнозира МАЕ

Глобалното търсене на петрол ще продължи да расте до края на текущото десетилетие, въпреки че при най-големия световен вносител, Китай, ще достигне пика си през 2027 г., тъй като по-евтиният бензин и по-бавното навлизане на електрическите превозни
10.04.2025 19:04

Търсенето на електроенергия за нуждите на центровете за данни ще се увеличи повече от два пъти до 2030 г., отчита МАЕ

Потреблението на електроенергия от центровете за данни ще се увеличи "повече от два пъти" до 2030 г., което ще представлява предизвикателство пред енергийната сигурност и ще доведе до увеличаване на емисиите на въглероден диоксид, пише в оповестен
24.03.2025 09:50

Потреблението на енергия е нараснало значително в световен мащаб през 2024 г. поради повишено търсене на електричеството, отчита МАЕ

Световното потребление на енергия се е увеличило през 2024 г. повече, отколкото през цялото предходно десетилетие, тласнато от повишено търсене на електроенергия и спад в това на петрола, пише в годишния доклад на Международната агенция за енергията
13.02.2025 12:13

БСК: Инициатива за Европейки бизнес ядрен алианс беше обявена в Париж

БСК е сред учредителите Председателят на БСК Добри Митрев и неговият заместник Мария Минчева участваха в Парижката среща на високо равнище „Бизнес алианс за ядрена енергия“, която се проведе на 11 и 12 февруари във френската столица. Форумът беше
07.11.2024 11:42

Държавите по света твърде бавно подобряват енергийната си ефективност, предупреждава МАЕ

По време на миналогодишната конференцията на ООН за климата КОП28 (COP28), проведена в Дубай, близо 200 страни по света се ангажираха да подобрят бързо своята енергийна ефективност, което обаче не се случи през тази година, предаде Франс прес,
30.10.2024 16:23

Световният пазар на чисти енергийни технологии може да се утрои до 2035 г., сочи анализ на МАЕ

Световният пазар за чисти енергийни технологии се очаква да нарасне от 700 милиарда долара през миналата година до над 2 трилиона долара до 2035 г., пише в анализ на Международната агенция за енергията (МАЕ), публикуван днес и цитиран от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:24 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация