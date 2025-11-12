Подробно търсене

Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната

Виктор Турмаков
Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната
Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната
Активисти, протестиращи по време на конференцията на ООН КОП30. Снимка AP Photo/Paulo Santos
Белем, Бразилия,  
12.11.2025 01:01
 (БТА)
Етикети

Протестиращи, размахващи палки, нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция на ООН КОП30, като се сблъскаха с охранителите на входа, предаде Ройтерс.

Протестиращите се сблъскаха с охраната на входа, който след това беше барикадиран с маси. Свидетели разказаха на Ройтерс, че са видели охранител, изведен бързо в инвалидна количка, държейки се за корема. Друг охранител разказа пред агенцията, че е бил порязан по главата от барабан, хвърлен от протестиращ.

Протестиращите са се разпръснали от местопроизшествието малко след сблъсъка. 

Нахлулите са били част от наброяваща стотици протестиращи група, тръгнала към мястото на провеждане на конференцията в амазонския град Белем.

/ВТ/

Свързани новини

11.11.2025 21:38

Някои от най-слаборазвитите страни в света се оплакаха от бавната работа на КОП30

Група от най-слаборазвитите страни, участващи в световната климатична конференция в Бразилия КОП30, разкритикуваха според тях бавната работа ежегодните срещи на ООН, които дават оскъдни резултати, докато климатичната криза причинява разрушения навсякъде и коства човешки животи, предаде ДПА.
11.11.2025 12:44

Въглеродните емисии на Китай не са се увеличавали от 18 месеца, отчита анализ

Емисиите въглероден диоксид на Китай са останали непроменени на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., продължавайки вече 18-месечна поредица, през които не се отчита увеличение, сочи анализ, публикуван от организацията "Карбън брийф"
11.11.2025 08:52

Етиопия ще бъде одобрена за страна домакин на КОП32 през 2027 г.

Очаква се Етиопия да бъде потвърдена днес за страна домакин на конференцията за климатичните промени КОП32, която ще се състои през 2027 г., заяви Андре Корея до Лаго, председателят на настоящата конференция КОП30 в Белем, цитиран от Ройтерс.
10.11.2025 19:52

КОП30 започна с приветствие за вече постигнатото по Парижкото споразумение и призив за по-спешни действия от Саймън Стийл

Конференцията на страните (СОР) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) в бразилския град Белем (КОП30 - COP30) започна днес с приветствие, отправено от изпълнителния секретар на конвенцията Саймън Стийл за напредъка,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:45 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация