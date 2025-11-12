Протестиращи нахлуха на мястото на провеждане на КОП30, като последва сблъсък с охраната

Протестиращи, размахващи палки, нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция на ООН КОП30, като се сблъскаха с охранителите на входа, предаде Ройтерс.

Протестиращите се сблъскаха с охраната на входа, който след това беше барикадиран с маси. Свидетели разказаха на Ройтерс, че са видели охранител, изведен бързо в инвалидна количка, държейки се за корема. Друг охранител разказа пред агенцията, че е бил порязан по главата от барабан, хвърлен от протестиращ.

Протестиращите са се разпръснали от местопроизшествието малко след сблъсъка.

Нахлулите са били част от наброяваща стотици протестиращи група, тръгнала към мястото на провеждане на конференцията в амазонския град Белем.