СПА: Саудитска Арабия и Египет разглеждат възможностите за засилване на индустриалната интеграция

Заместник-министърът на промишлеността и минералните ресурси по индустриалните въпроси инж. Халил Ибн Салама се срещна в Египет с лидери на правителството и частния сектор, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

Целта на посещението е да бъде обсъдено засилване на индустриалната интеграция и разработване на съвместни инвестиции между двете държави в приоритетни сектори като фармацевтика, медицински изделия и автомобилни компоненти.

По време на визитата си Ибн Салама се срещна с египетския министър на инвестициите и външната търговия инж. Хасан ел Хатиб, за да обсъдят засилване на двустранната интеграция в сферата на индустрията, укрепване на веригите за създаване на добавена стойност и преглед на възможностите за инвестиции и търговия.

Той се срещна и с председателя на Федерацията на египетската индустрия инж. Мохамед Ел-Сеуеди, за да обсъдят подкрепата за интеграцията и увеличаването на износа на Саудитска Арабия към африканските пазари.

Ибн Салама присъства на Панаира и форума за интелигентен транспорт, логистика и инфраструктура за региона на Близкия изток и Африка в Кайро, където разгледа най-новите интелигентни и устойчиви транспортни решения и се срещна с ръководители на индустриални компании, докато обикаляше водещи съоръжения, включително „Мобика“ (Mobica), „Валео“ (Valeo) и „Ютопия Фармацетикалс“ (Utopia Pharmaceuticals), за да разгледа производството и технологиите, в съответствие с целите на Националната индустриална стратегия за развитие на местната индустрия и регионална интеграция.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)