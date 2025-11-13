Христо Мутафчиев: Бащите се страхуват, че когато си отидат, дъщерите им ще трябва да ги обича друг така, както самите те са ги обичали

Бащите не се страхуват от смъртта. Бащите се страхуват, че когато си отидат, дъщерите им ще трябва да ги обича някой друг толкова силно, колкото самите те са ги обичали, но никога няма да е толкова силно, повярвайте ми. Това каза Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България (САБ) и участник в изложбата „Остани до мен, татко“.

Тя бе открита тази вечер в Народния театър „Иван Вазов“. Известни български бащи, сред които много актьори, заедно с техните дъщери, подкрепят месеца на мъжкото здраве.

„Искам да благодаря на всички тези големи мъже, които виждате на снимките, които са съгласиха да участват в нашата компания. Благодаря на тези големи мъже, благодаря и на техните малки красиви принцеси. Защото нашите момичета винаги ще си останат нашите малки красиви принцеси, каквото е да се случва в този живот“, добави той.

„Правете си прегледи, не е страшно. Останете до дъщерите си, защото те имат нужда от вас, както и моята дъщеря има нужда от мен“, каза още актьорът.

Неговият колега Севар Иванов, от управителния съвет на САБ, обясни, че изложбата е насочена към превенцията и към бъдещето с поглед напред: „Един от най-познатите, един от най-обичаните лица от сцената и от екрана са споделили моменти от своят живот със своите дъщери. Дъщерите, от своя страна, са написали лични откровени думи към своите родители“.

„Когато си мислих какво общо между културата и здравето, това е, че и двете не можеш да ги пипнеш, да ги прегърнеш. Но пренебрегването и на двете води до своите негативни последици. За съжаление, ставаме свидетели на много много случаи на пренебрегната култура някъде назад във времето и последиците от това. Със здравето е същото. И както тези хора, и голяма част от техните дъщери, продължават да се борят за това да има култура, от нас зависи да се занимаваме с превенцията за нашето здраве. Нямам дъщеря, нямам и баща вече, но тук е сестра ми и за прекрасни същества като нея си заслужава да се грижим за себе си“, каза още Севар Иванов, който беше видимо развълнуван.

Галя Косева от клиниката-партньор на инициативата, каза: „В качеството си на дъщеря ще кажа, че имам невероятния късмет да имам бащата, който е от мъжете от онова поколение, когато честта, достойнството, силата и семейните ценности бяха много силни и те продължават да ги ръководят и до днес. Моят баща е много голяма фигура в моят живот. Винаги съм го бичала ужасно много и съм го обожавала, защото е изключителен човек и искам да кажа, че ако той има урологично заболяване, аз ще се доверя на моите колеги в клиниката“.

„Тази концепция е отдавна замислена, но отлежаваше известно време. Първо, за да помислим какво искаме да кажем чрез комбинацията между популярни обичани бащи и техните дъщери, част от които също вече са доста популярни и сами по себе си носят свата слава, своите послания“, каза пред БТА Илко Ганев, автор на концепцията.

„Направихме едно проучване с екипа на САБ, един много дълъг списък с колеги актьори, режисьори, чието дъщери вече са достатъчно големи сами да поискат и да вземат сами решение да участват доброволно и така информирано в тази кампания. Поканихме именно тези лица, сред които имаме трима актьори от Народния театър. Неслучайно, откриваме в Народния театър. Това са Юлиан Вергов, Марин Янев и Христо Мутафчиев. Имаме една актриса, Мартина Пенева, чиито баща пак е музикант – Наско от „Б.Т.Р.“. Има двама авторитетни журналисти, Ники Кънчев и Сашо Диков, които нашият фотограф Светослав Караджов е снимал и друг път“, разказа Ганев.

По думите му всички поканени са приели безрезервно веднага да участват. „Направи ми впечатление, докато снимаме, че голяма част от бащите, а и дъщерите, споделяха че през другото време намират малко време да прекарват заедно. И това беше по един откраднат час за всяко семейство, за всяка двойка, да са малко повече време заедно. И това е време, в което седят почти разголили своите души и сърца пред обектива на фотографа. Това беше много интересно“, коментира Илко Ганев.

По думите му идеята за черно-бели кадри е по предложение на фотографа: „Решихме, че това по някакъв начин ще уеднакви концепцията и ще изрази повече посланията на техните очи и лица, на което искахме да наблегнем повече, отколкото на стайлинга и на сценичната атмосфера. Това, което посъветваме всички двойки, е всеки да бъде облечен така, както се чувства най-добре – и дъщерите и бащите да преценят как заедно ще си отиват, как заедно искат да се покажат на света в една преградка“.

„Има много други кадри, които сме селектирали, и са страхотни, и си заслужават да бъдат показани допълнително в дигиталното пространство. Предполагам, че след края на изложбата, ще разпространим допълнително останалите кадри“, каза още Ганев.

„Остани до мен, татко“ ще е до 25 ноември в сградата на Народния театър, след това ще бъде преместена в търговския център срещу БНТ, със свободен достъп, където ще остане до средата на декември.

Както писа БТА, в проекта участват Герасим Георгиев-Геро и Йохана, Юлиан Вергов и Алена Вергова, Марин Янев и Кристина Янева, Георги Кадурин и Лора Кадурина, Пенко Господинов и Калина Господинова, Стоян Радев и Ясмина Радева, Румен Угрински и Анита Угринска, Христо Мутафчиев и Ая Мутафчиева, както и Атанас Пенев с Мартина Пенева, Ники Кънчев с Мари-София и Сашо Диков с Петя Дикова.

Изложбата е част от световната инициатива Movember, чрез която се повишава осведомеността за мъжкото здраве, и по-специално за превенцията и ранната диагностика на рака на простатата – едно от най-честите онкологични заболявания сред мъжете над 50 години. Movember идва от думите moustache (мустак) и November (ноември). През целия месец мъже по света си пускат мустаци, превръщайки ги в символ и повод за разговор относно мъжкото здраве. В България Movember се организира за първи път през 2012 година от „Хил клиник“ и оттогава ежегодно се отбелязва със съдействието на САБ. През годините инициативата е подкрепяна Красимир Ранков, Явор Милушев, Мариус Донкин, Марин Янев, Валентин Танев, Ива Дойчинова, Николай Урумов, Георги Мамалев, Стефан Илиев-Чечо, Христо Мутафчиев, Ицках Финци, Ириней Константинов, Антон Радичев, Димитър Пенев, Иван Вуцов, Павел Панов, Жорж Ганчев, Таня Боева, Балет Вая, Асен Мутафчиев, Наум Шопов, Калин Врачански, Асен Блатечки, Jeremy, Ники Станоев, Александра Феодорова, Людмила Филипова, Камелия Воче, Камен Алипиев.