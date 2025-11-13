Известни български актьори и техните дъщери подкрепят месеца на мъжкото здраве

Известни български бащи, сред които много актьори, заедно с техните дъщери подкрепят месеца на мъжкото здраве. Лицата са част от фотографската изложба "Остани до мен, татко“, която ще бъде открита днес, 13 ноември, в Народния театър "Иван Вазов", информират организаторите.

Припомнят, че ноември традиционно е посветен на световната инициатива Movember, чрез която се повишава осведомеността за мъжкото здраве, и по-специално за превенцията и ранната диагностика на рака на простатата – едно от най-честите онкологични заболявания сред мъжете над 50 години.

За да изразят своята съпричастност към каузата, пред обектива на фотографа Светослав Караджов застават Герасим Георгиев-Геро и Йохана, Юлиан Вергов и Алена Вергова, Марин Янев и Кристина Янева, Георги Кадурин и Лора Кадурина, Пенко Господинов и Калина Господинова, Стоян Радев и Ясмина Радева, Румен Угрински и Анита Угринска, Христо Мутафчиев и Ая Мутафчиева, както и Атанас Пенев с Мартина Пенева, Ники Кънчев с Мари-София и Сашо Диков с Петя Дикова. Автор на концепцията e Илко Ганев.

Всеки портрет е придружен от лично писмо-послание от дъщерята до нейния баща с трогателни и дълбоко емоционални думи, които разкриват силата на тяхната връзка, коментират организаторите. Те приканват обществото да обърне сериозно внимание на профилактиката, да говори открито за мъжкото здраве и да напомня на своите близки, че редовните прегледи спасяват животи.

Инициативата Movember стартира през 2003 г. в Австралия, когато двама приятели решават да върнат мустака на мода и да обвържат тази идея с малко дискутираната тема за превенцията на рака на простатата. От тридесет участници в началото, кампанията се превръща в световен феномен. Днес Movember е глобално движение с милиони участници, което подкрепя стотици проекти по света, насочени не само към превенцията на рака на простатата, но и към повишаване на осведомеността за психичното здраве при мъжете. Кампанията насърчава откритото говорене за важни теми, като напомня, че грижата за здравето е отговорност и сила, а не слабост.

Името Movember идва от думите moustache (мустак) и November (ноември). През целия месец мъже по света си пускат мустаци, превръщайки ги в символ и повод за разговор относно мъжкото здраве.

В България Movember се организира за първи път през 2012 година от „Хил клиник“ и оттогава ежегодно се отбелязва със съдействието на Съюза на артистите в България. През годините инициативата е подкрепяна Красимир Ранков, Явор Милушев, Мариус Донкин, Марин Янев, Валентин Танев, Ива Дойчинова, Николай Урумов, Георги Мамалев, Стефан Илиев-Чечо, Христо Мутафчиев, Ицках Финци, Ириней Константинов, Антон Радичев, Димитър Пенев, Иван Вуцов, Павел Панов, Жорж Ганчев, Таня Боева, Балет Вая, Асен Мутафчиев, Наум Шопов, Калин Врачански, Асен Блатечки, Jeremy, Ники Станоев, Александра Феодорова, Людмила Филипова, Камелия Воче, Камен Алипиев.

