В Пловдив се открива изложба на местни художници, оставили ярка следа в българското изобразително изкуство

Изложбата “Монументалните. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града" с произведения на Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025), Христо Стефанов (1931 – 2013) ще бъде открита тази вечер, 13 ноември, в галерия "Капана" към Градската художествена галерия в Пловдив.

По думите на организаторите, познатите като „пловдивската петорка“ или „великолепните“ – Георги Божилов – Слона, Димитър Киров, Йоан Левиев, Христо Стефанов и Енчо Пиронков – са сред най-ярките фигури от 60-те и 70-те години, когато в България протичат процесите на „размразяване“ в изкуството. Петимата пловдивски живописци са определяни като бохеми, революционери, дори като своеобразна школа, която изпъква на фона на дирижираното от властта изкуство и тематичните общи изложби. Близките приятелски отношения между тях, творческото съревнование, благоприятните за времето условия за изява и относителната свобода на любимия им Пловдив раждат около тези художници красива митология.

Изложбата с куратор Светлана Куюмджиева ще представи обичаните и познати пловдивски автори в по-малко позната светлина - като монументалисти. За първи път пред публика ще бъде показана в оригинал част от колекцията с проекти за монументални произведения, която се съхранява в Народна библиотека (НБ) "Иван Вазов" – Пловдив.

Произведенията в изложбата са от колекциите на НБ "Иван Вазов" – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Националната художествена академия – София, Художествена галерия "Христо Цокев" – Габрово, Художествена галерия "Димитър Добрович" – Сливен, Художествена галерия – Стражица, Художествена галерия "Никола Маринов" – Търговище, Дом на изкуствата – Смолян и частни колекции.

Изложбата "Монументалните. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града" се осъществява от НБ "Иван Вазов" с финансовата подкрепа на Община Пловдив след спечелен конкурс за избор на куратор и концепция за организиране на изложба в галерия "Капана" към ГХГ – Пловдив с фокус "Представяне на творчеството на пловдивски художници, оставили ярка следа в българското изобразително изкуство и в духовния живот на Пловдив“.