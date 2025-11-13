Петото издание на Глобалния форум на жените лидери ще се проведе днес в София

Петото издание на Глобалния форум на жените лидери ще се проведе днес в Гранд Хотел Милениум - София, съобщиха от организаторите - Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ).

Тази година изданието е на тема „Бързо и яростно променящ се свят. Жените „зад волана”. На фокус ще бъде еволюиращата роля на жените в съвременната динамична обстановка от икономическа и технологична гледна точка, както и в контекста на сигурността в световен мащаб.

В събитието ще участва и премиерът Росен Желязков, който ще приветства делегатите в петото издание на форума, посочиха от правителствената информационна служба.