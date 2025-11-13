Подробно търсене

Петото издание на Глобалния форум на жените лидери ще се проведе днес в София

Петра Куртева
Петото издание на Глобалния форум на жените лидери ще се проведе днес в София
Петото издание на Глобалния форум на жените лидери ще се проведе днес в София
Снимка: Съвет на жените в бизнеса в България
София,  
13.11.2025 06:00
 (БТА)

Петото издание на Глобалния форум на жените лидери ще се проведе днес в Гранд Хотел Милениум - София, съобщиха от организаторите - Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ).

Тази година изданието е на тема „Бързо и яростно променящ се свят. Жените „зад волана”. На фокус ще бъде еволюиращата роля на жените в съвременната динамична обстановка от икономическа и технологична гледна точка, както и в контекста на сигурността в световен мащаб.

В събитието ще участва и премиерът Росен Желязков, който ще приветства делегатите в петото издание на форума, посочиха от правителствената информационна служба.

/ВЙ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:57 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация