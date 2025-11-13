Подробно търсене

Иво Тасев
Президентът на Южен Судан отстрани влиятелен вицепрезидент
Президентът на Южен Судан - Салва Киир Маярдит. Снимка: АП/Florence Miettaux
Джуба,  
13.11.2025 04:51
 (БТА)

Президентът на Южен Судан - Салва Киир Маярдит, отстрани снощи влиятелния си вицепрезидент Бенджамин Бол Мел, който е и заместник-председател на управляващата партия, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната телевизия на африканската страна.

По този начин държавният глава неочаквано скъса връзката си с човека, когото самият той предпочиташе за свой приемник, уточнява световната агенция.

Киир Маярдит назначи Бол Мел за един от петимата си вицепрезиденти през февруари тази година. Освен това Бол Мел беше разжалван като генерал, информира Телевизионната корпорация на Южен Судан.

Освен това Киир Маярдит уволни управителя на централната банка на Южен Судан и директора на националната агенция по приходите, допълва държавната медия, цитирана от Ройтерс

САЩ наложиха санкции на Бол Мел заради предполагаема корупция през 2017 година, а в доклад на ООН от септември тази година свързани с него фирми бяха обвинени в усвояването на 1,7 милиарда долара по обществени поръчки в сферата на пътната инфрастуктура, работи по които никога не са били извършвани, отбелязва Ройтерс.

Самият Бол Мел никога не е отговарял директно на оправените към него обвинения за корупция, припомня световната агенция.

/ИТ/

Свързани новини

16.09.2025 13:21

Комисия на ООН обвини властите в Южен Судан, че разграбват националните богатства, докато гражданите гладуват

Разследващ екип на ООН обвини властите в Южен Судан, че разграбват богатствата на страната си, докато населението тъне в мизерия, предаде Ройтерс. Африканската страна "е завладяна от хищнически елит, който е институционализирал систематичното разграбване на националното богатство", пише в доклад на Комисията на ООН за защита на човешките права в Южен Судан.
01.08.2023 14:58

Агенции на ООН призовават за инвестиции в Южен Судан, за да се избегне катастрофална продоволствена криза

Цената на бездействието при справянето със сложните кризи с храните, климата и несигурността в Южен Судан ще се усети в загубата на животи, поминък и бъдеще за милиони хора на младата нация, предупредиха ръководителите на три агенции на ООН -
07.01.2023 15:45

Задържаха шестима журналисти заради кадри, на които се вижда как президентът на Южен Судан се подмокря

Шестима журналисти бяха задържани в Южен Судан след разпространението на кадри, показващи президента Салва Кийр Маярдит, който изглежда се подмокря на официално събитие, съобщи днес националният журналистически съюз, предадоха Ройтерс и Франс

Към 05:24 на 13.11.2025 Новините от днес

