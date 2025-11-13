Президентът на Южен Судан отстрани влиятелен вицепрезидент

Президентът на Южен Судан - Салва Киир Маярдит, отстрани снощи влиятелния си вицепрезидент Бенджамин Бол Мел, който е и заместник-председател на управляващата партия, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната телевизия на африканската страна.

По този начин държавният глава неочаквано скъса връзката си с човека, когото самият той предпочиташе за свой приемник, уточнява световната агенция.

Киир Маярдит назначи Бол Мел за един от петимата си вицепрезиденти през февруари тази година. Освен това Бол Мел беше разжалван като генерал, информира Телевизионната корпорация на Южен Судан.

Освен това Киир Маярдит уволни управителя на централната банка на Южен Судан и директора на националната агенция по приходите, допълва държавната медия, цитирана от Ройтерс

САЩ наложиха санкции на Бол Мел заради предполагаема корупция през 2017 година, а в доклад на ООН от септември тази година свързани с него фирми бяха обвинени в усвояването на 1,7 милиарда долара по обществени поръчки в сферата на пътната инфрастуктура, работи по които никога не са били извършвани, отбелязва Ройтерс.

Самият Бол Мел никога не е отговарял директно на оправените към него обвинения за корупция, припомня световната агенция.