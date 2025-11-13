Подробно търсене

Държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти

Николай Трифонов
Сграда на Президентството на Република България Снимка: Минко Чернев/БТА, архив
София,  
13.11.2025 07:18
 (БТА)

Държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти на церемония в Гербовата зала на президентската институция, съобщиха от прессекретариата на президента.

За изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини Почетният знак на държавния глава ще бъде връчен на президента на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров

Отличие ще получи и носителят на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 година и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, както и сребърният медалист от Олимпийските игри в Сидни 2004 и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков. С Почетен знак ще бъде отличена и трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова.

/РИ/

Към 08:27 на 13.11.2025 Новините от днес

